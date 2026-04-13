୭୮ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଢିଛି କଳେବର, ବଢୁଛି ବିକାଶ, ସମାରୋହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାଜନୀତି
ବିଧାନଶୌଧ ନିକଟରେ ସମାରୋହରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି । ମନ କିଣିଲା ଡେୟାର ଡେଭିଲ ସୋ’ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 13, 2026 at 1:39 PM IST
Bhubaneswar Foundation Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ସବୁଜ ବନାନୀ...ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ...ନଭଶ୍ଚୁମ୍ଭୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା.. ଧାଁ ଦଉଡ ଜୀବନ...ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ...ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ...ନା ବିରତି ଅଛି, ନା ଅଟକିଛି....ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର 78 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ । ଏ ମଧ୍ୟରେ 77 ବର୍ଷ ବିତିଛି....ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
78 ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ବର:
78 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବର ସହକାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର, କମିଶନର, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଓ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତାକର୍ଷକ ପରେଡ:
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚିତାକର୍ଷକ ପରେଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ୫୦ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପରେଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେଡ଼ରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ମହର୍ଷି କଲେଜର ଡେୟାର ଡେଭିଲ ସୋ’ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଟ ୨ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ସ୍କେଟିଂ ଜରିଆରେ ସହରକୁ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଵାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଓଡିଶା ସ୍କେଟିଂ ସଂଘର କୁନି କୁନି ସ୍କେଟରମାନେ । ଚଳିତବର୍ଷ ୧୩ ଓ ୧୪ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ।
୧୯୪୮ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସହରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନର ଆକ୍ଟିଟେକ ଓଟୋ କୋନିଗ୍ସବର୍ଗର । ୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସହରର କଳେବର ବଢିବା ସହ ୧୫ ଲକ୍ଷରେ ପହଁଚିଛି ଲୋକସଂଖ୍ୟା । ସମୟ ବଢିବା ସହ ବଦଳିଛି ରାଜଧାନୀର ରୂପରେଖ । ସବୁଜ ସହରରୁ ବଡ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସହ କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ।
ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ଅବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖେଳ ହେଉ ଅବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରର ଗାରିମା ସବୁଥିରେ ରାଜଧାନୀ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ ୩୬୫ ଦିନ ସହରରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।’
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ।’
ତେଜିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାଜନୀତି:
ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ । ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦିନ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଆଜି ଆମ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ବେଶ ଆଦରର ସହ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ।’
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାଜନୀତି, ଜବାବ ଦେଲେ ମେୟର:
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା । ମୁଁ ଯେବେଠୁ ମେୟର ହୋଇଛି, ସବୁବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଯାଇଛି । କୁହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତିନି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲି । କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ସେ ଆସିପାରିନଥିବେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଏଭଳି କହିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ । ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଢଙ୍ଗୀ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ସାଂସଦ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ କେବେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି ।
ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାବି ଦୋହରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ:
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର-ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜଧାନୀର କଳେବର ବଢୁଛି । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ,ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି । ତେଣୁ ସହରର ଆଵଶ୍ୟକତା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ମେଟ୍ରୋର ଆଵଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମେଟ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆଵଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ।’
ରାଜଧାନୀ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ:
ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ସେହିପରି ଚଳିତବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ମଶାଲ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଜଳିଥିଲା ।
ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ଫଟୋରେ ଦେଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି:
୭୮ତମ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟ ସହ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ଭବନ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପଦର୍ଶନୀ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଓ ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଉଦଘାଟନ ସହ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର