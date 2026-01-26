ETV Bharat / state

ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳ; ଚଳନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପିରାମିଡ୍, ଯୋଗ

ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ'ରେ ୧୮ଟି ସୋ' ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ୫ଟି ବୁଲେଟରେ ୧୫ ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ।

୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ବୁଲେଟ ସୋ
୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ବୁଲେଟ ସୋ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 5:08 PM IST

ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

RPF JAWANS BULLET SHOW ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଃସାହସିକତା ଦେଖାଇଲେ ଆରପିଏଫ ଯବାନ । ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲେ । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲେଟ ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି । ଆରପିଏଫ ଯବାନମାନେ ବୁଲେଟ ଉପରେ ଦେଖାଇଲେ ପିରାମିଡ, ଉଡ଼ାଇଲେ ଜାତୀୟ ପତାକା । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ' କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳ; ଚଳନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପିରାମିଡ୍, ଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏପଟେ ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ' ର ଟିମ ଲିଡର ଯେ କେ ମିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ଏହି ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋରେ ୬ଟି ବୁଲେଟ ସାଙ୍ଗକୁ ୨୦ ଜଣ ଆରପିଏଫ ଯବାନ ରହିଥିଲେ । ଆମର ମୋଟ୍ ସମୟ ରହିଥିଲା, ୧୫-୧୮ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି । ଆମକୁ ୪ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମୟ ମିଲିଥଲା । ଆମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୋଟ୍ ଆକାରରେ ୧୮ଟି ବୁଲେଟ ସୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ।"

ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଏ. କେ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"୪ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ବୁଲେଟର ବାଲାନ୍ସ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ କଥା । କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଗାଡି ଯିବ, କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାଲୁଟ୍ କରିବୁ, ତାହା ଏକ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ କୋର୍ସ ରହିଛି । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡେୟାର ଡେଭିଲସ କୋର୍ସ । ଏହାସହିତ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ୧୦ରୁ ୧୨ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟକଥା ହେଉଛି, ପାଣିପାଗକୁ ନଜର ରଖି ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କାରଣ ବାହାରେ ଯେପରି ବୁଲେଟ ସୋ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଚୁ ବା ସମାନ ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ ସୋ କରୁଛୁ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ପଡିଆ ଓ ଘାସ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ବୁଲେଟ୍ ସୋ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"

୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ବୁଲେଟ ସୋ
୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲା ବୁଲେଟ ସୋ (ETV BHARAT ODISHA)


ଆଉ ଜଣେ ଆରପିଏଫ ଯବାନ ସୁମିତ କୁମାର ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ନକଲେ ଏଭଳି ବୁଲେଟ ସୋ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଯେହେତୁ ପଡିଆରେ ଘାସ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି । ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ତାଗଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଡର ଲାଗେନି ।" ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଷ୍ଟ ଦାୟକ ସୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ ।


ସେପଟେ ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରେଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆରପିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସକୁ ରଖି ଆଜି ବୁଲେଟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ।

ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ'ରେ ୧୮ଟି ସୋ' ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ୫ଟି ବୁଲେଟରେ ୧୫ ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ।
ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ'ରେ ୧୮ଟି ସୋ' ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ୫ଟି ବୁଲେଟରେ ୧୫ ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା । (ETV BHARAT ODISHA)


ବୁଲେଟ ସୋ'ର ଆକର୍ଷଣ :-
ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ'ରେ ବିଶେଷ କରି ୧୮ଟି ସୋ' ରହିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସୋ ହେଉଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଲୁଟ ପୋଜିସନ, ସ୍ଲୀପିଂ ୱାନ ମ୍ୟାନ୍, ପିରାମିଡ ପୋଜିସନ, ନାଓ ପୋଜିସନ, ଯୋଗ ପୋଜିସନ, ବୁଲେଟ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଳି ମାରିବା ପୋଜିସନ, ଫାୟାର ପୋଜିସନରେ ବ୍ୟୁଲେଟ ସୋ ବେଶ ଆକର୍ଷକ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା ୫ଟି ବୁଲେଟରେ ୧୫ ଜଣ ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବେଶ୍ ବାଲାନ୍ସର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ।

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରେଳବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆୟୋଜିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରେଳବାଇର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକ ଏଲଏଚବି କୋଚର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ନୂତନ ଲାଇନ, ଦୋହରୀକରଣ ଏବଂ ମଲ୍ଟି- ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୬୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (୨୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ) ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ୨୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୧୮୯୨୦.୫୭ କୋଟି ଅର୍ଥାତ ୯.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୧.୬୩ ପ୍ରତିଶତରେ ପୁଂଜିଗତ ବ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନା ଅନୁପାତ ୫୮.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି ।

ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳ; ଚଳନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପିରାମିଡ୍, ଯୋଗ
ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳ; ଚଳନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପିରାମିଡ୍, ଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)


ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଚାରି ଜଣ ଆର୍‌ପିଏଫ୍‌ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡା ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚରଣ ଦାସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସବ୍‌-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପପ୍ପାଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଓ ସହାୟକ ସବ୍‌-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡି.ଭି. ମୁରଲୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମେରିଟୋରିଅସ୍ ସର୍ଭିସ୍‌ ମେଡାଲ୍‌ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

BULLET BIKE SHOW RPF
RPF JAWANS STUNT SHOW
77TH REPUBLIC DAY
ସାଧାରଣନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026
RPF JAWANS STUNT SHOW

