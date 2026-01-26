ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳ; ଚଳନ୍ତା ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପିରାମିଡ୍, ଯୋଗ
ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ'ରେ ୧୮ଟି ସୋ' ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ୫ଟି ବୁଲେଟରେ ୧୫ ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ।
Published : January 26, 2026 at 5:08 PM IST
ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
RPF JAWANS BULLET SHOW ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଃସାହସିକତା ଦେଖାଇଲେ ଆରପିଏଫ ଯବାନ । ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଲେ । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୁଲେଟ ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି । ଆରପିଏଫ ଯବାନମାନେ ବୁଲେଟ ଉପରେ ଦେଖାଇଲେ ପିରାମିଡ, ଉଡ଼ାଇଲେ ଜାତୀୟ ପତାକା । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କଳା କୌଶଳକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ' କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ଏପଟେ ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ' ର ଟିମ ଲିଡର ଯେ କେ ମିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ଏହି ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋରେ ୬ଟି ବୁଲେଟ ସାଙ୍ଗକୁ ୨୦ ଜଣ ଆରପିଏଫ ଯବାନ ରହିଥିଲେ । ଆମର ମୋଟ୍ ସମୟ ରହିଥିଲା, ୧୫-୧୮ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି । ଆମକୁ ୪ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମୟ ମିଲିଥଲା । ଆମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୋଟ୍ ଆକାରରେ ୧୮ଟି ବୁଲେଟ ସୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଏ. କେ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"୪ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ବୁଲେଟର ବାଲାନ୍ସ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ କଥା । କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଗାଡି ଯିବ, କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାଲୁଟ୍ କରିବୁ, ତାହା ଏକ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ କୋର୍ସ ରହିଛି । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡେୟାର ଡେଭିଲସ କୋର୍ସ । ଏହାସହିତ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ୧୦ରୁ ୧୨ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟକଥା ହେଉଛି, ପାଣିପାଗକୁ ନଜର ରଖି ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କାରଣ ବାହାରେ ଯେପରି ବୁଲେଟ ସୋ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଚୁ ବା ସମାନ ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ ସୋ କରୁଛୁ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ପଡିଆ ଓ ଘାସ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ବୁଲେଟ୍ ସୋ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
ଆଉ ଜଣେ ଆରପିଏଫ ଯବାନ ସୁମିତ କୁମାର ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ନକଲେ ଏଭଳି ବୁଲେଟ ସୋ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଯେହେତୁ ପଡିଆରେ ଘାସ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି । ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ତାଗଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଡର ଲାଗେନି ।" ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଷ୍ଟ ଦାୟକ ସୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ ।
ସେପଟେ ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରେଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆରପିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସକୁ ରଖି ଆଜି ବୁଲେଟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ।
ବୁଲେଟ ସୋ'ର ଆକର୍ଷଣ :-
ଡେୟାର ଡେଭିଲସ ବୁଲେଟ ସୋ'ରେ ବିଶେଷ କରି ୧୮ଟି ସୋ' ରହିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସୋ ହେଉଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଲୁଟ ପୋଜିସନ, ସ୍ଲୀପିଂ ୱାନ ମ୍ୟାନ୍, ପିରାମିଡ ପୋଜିସନ, ନାଓ ପୋଜିସନ, ଯୋଗ ପୋଜିସନ, ବୁଲେଟ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଳି ମାରିବା ପୋଜିସନ, ଫାୟାର ପୋଜିସନରେ ବ୍ୟୁଲେଟ ସୋ ବେଶ ଆକର୍ଷକ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା ୫ଟି ବୁଲେଟରେ ୧୫ ଜଣ ଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବେଶ୍ ବାଲାନ୍ସର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରେଳବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆୟୋଜିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରେଳବାଇର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକ ଏଲଏଚବି କୋଚର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ନୂତନ ଲାଇନ, ଦୋହରୀକରଣ ଏବଂ ମଲ୍ଟି- ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୬୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (୨୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ) ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ୨୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୧୮୯୨୦.୫୭ କୋଟି ଅର୍ଥାତ ୯.୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୯୧.୬୩ ପ୍ରତିଶତରେ ପୁଂଜିଗତ ବ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନା ଅନୁପାତ ୫୮.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଚାରି ଜଣ ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡା ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚରଣ ଦାସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପପ୍ପାଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଓ ସହାୟକ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡି.ଭି. ମୁରଲୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମେରିଟୋରିଅସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେଡାଲ୍ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
