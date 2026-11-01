୭୭ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି; ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳୁଛି ଚିତ୍ର
ଗରିବୀର ଗବେଷଣାଗାରରୁ ବିକାଶର ପଥରେ କଳାହାଣ୍ଡି । ୭୭ ତମ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସରେ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 1, 2026 at 2:59 PM IST
KALAHANDI DISTRICT FOUNDATION DAY କଳାହାଣ୍ଡି: ୧୯୪୯ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଅଭାବ ଓ ଅନାଟନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ଏହା ଗରିବୀର ଗବେଷଣାଗାର ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ନେତା ଓ ଲେଖକ ଏଠାକୁ ଗରିବୀର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ବିତି ଯାଉଛି ୭୬ ବର୍ଷ । ବଦଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର । ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ୭୭ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ।
ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ନିଜ ପରିଚୟ । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛି ନିଜର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଏନେଇ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ସକାଳୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଞ୍ଚ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦରୱାନ, ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିକଶିତ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରର ରହାଗିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।
୭୭ ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ:
ଏହି ଅବସରରେ ଗବେଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କଳାହାଣ୍ଡି ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡିର ଶେଷ ନାଗବଂଶୀ ଶାସକ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ୧୯୪୭ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୩୧ ତାରିଖରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ । ଏବଂ ତା' ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୪୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରେ ଏହି କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଟି ଭାରତର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଅଂଶ ହେଲା । ସେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଏହି ତିନୋଟି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମିଲ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି । ତେବେ ୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ପହିଲା ଆଜିର ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ୭୭ ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ।"
ମିଳିମିଶି କଳାହାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ବିଧାୟକ:
ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିବସ । ୧୯୪୯ ମସିହା ଆଜି ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ ଯେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ? ଏହାର ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ କରିବା। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉଡାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନରେ ପ୍ରଗତି ଆସିଛି ।"
କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ୭୭ ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏବେ ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ଗତ ୭୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ସବୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ କିପରି ଆଗେଇବା, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧୁମଧାମରେ ଶେଷ ହେଲା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ; 'ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର