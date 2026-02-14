ETV Bharat / state

ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ବିପ୍ଳବ, ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

୭୫ ବର୍ଷୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ମେଳାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୨ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡିଓ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ରେଡିଓକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ।

Surendra Sahu making radio
ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ବିପ୍ଳବ, ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବୁକିଛିକୁ ଆବରଣ କରିଦେଇଛି, ସେଠି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ବିପ୍ଲବ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ। ଅକାମୀ ହୋଇଥିବା ରେଡିଓରେ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ବର । ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଂଗ୍ରହ କରି ବହୁ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ସେଟ୍। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା ନିଶା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ବିପ୍ଳବ, ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ (ETV BHARAT ODISHA)

୭୫ ବର୍ଷୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ । ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏହି ନିଆରା ନିଶାକୁ ଅପଣାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୬୦ ବର୍ଷ ତଳର ରେଡିଓ ରହିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରେଡ଼ିଓକୁ ସେ ନୂଆରୁପ ଦେଇ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଫିଲିପ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ରେଡ଼ିଓ ଇଂଜିନିୟର ଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘରେ ଖାଲି ବସୁନାହାନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ସଉକ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଇଟି ଇଂଜିନିୟର ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ସହ ରେଡିଓ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ।


ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ:

radio engineer surendra sahu
ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ବିପ୍ଳବ, ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ମେଳାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୨ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଡିଓ ମେଳାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟଲ ପକାଇଛନ୍ତି। ୩୦ ନମ୍ବର ଷ୍ଟଲରେ ସେ ହାତ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା ନିଶା ଯୋଗୁଁ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ରେଡିଓ:


ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟଲ ରେଡିଓ, ଭେକିୟୁମ ଟ୍ୟୁବ୍ ରେଡିଓ, ସୁପର ହେଟ୍ରୋଡାଇନ ରେଡିଓ, ଟ୍ରାନ୍ସଜିଷ୍ଟର ରେଡିଓ। ଏପରିକି ବହୁ ରେଡ଼ିଓକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି।

radio engineer surendra sahu
ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ବିପ୍ଳବ, ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ (ETV BHARAT ODISHA)
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ:

ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରେଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ମତେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରୀକ୍ଷିତ ସାହୁ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ରଥ, ଲଳିତ ରଥ ମତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅ ଭଳି ଇଂଜିନିୟର ଶିବାଶିଷ ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ମୋ ସହ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। "


ପୂରାତନ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି:

radio engineer surendra sahu
ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରେଡିଓ ବିପ୍ଳବ, ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ (ETV BHARAT ODISHA)
ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, " ରେଡିଓ ମେଳାକୁ ବୁଲିଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ମୋ ବାପା ଛୋଟ ବେଳେ ରେଡିଓରେ ନାଟକ କରିଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରେଡିଓ ବାଜୁଛି ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SURENDRA SAHU MAKING RADIO
RADIO REPAIRER ODISHA
RADIO FAIR IN BHUBANESWAR
ରେଡିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର
RADIO ENGINEER SURENDRA SAHU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.