୭୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଲା ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ.. ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଲିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଦନ ନାୟକ ଚାଷକୁ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 7, 2026 at 8:33 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: “ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର...” ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ; ପଦନ ନାୟକ। ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏହି ମଣିଷ ଆଜି ୭୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ କରି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ଦିନେ ଥିଲା ଗଡ଼ିଆ, ଆଜି ସେଠି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ସବୁଜିମା। ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ସୁଆଦିଆ ପିଜୁଳି, ଆଉ ସେହି ଫସଲ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ।
- ଚାଷୀ ପଦନ ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଅଁରା ବାରିମୂଳ ଗାଁର ୭୨ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ପଦନ ନାୟକ। ଚାଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପଦନ ନାୟକ ଆଜି ବି ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପନିପରିବା ଚାଷରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବା ପରେ ଏବେ ପିଜୁଳି ଚାଷରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ।
ସବୁଜିମାରେ ଭରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ। କିଛି ଗଛରେ କଷି ପିଜୁଳି ଲଦି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗଛରେ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ଧଳା ଫରଫର ଦିଶୁଛି। ଫାର୍ମରୁ ପିଜୁଳି ତୋଳି ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଦନ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ପଦନ ନାୟକ କେବଳ ପିଜୁଳି ନୁହେଁ, ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି।
ଆଖୁ, କଦଳୀ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ପୋଟଳ, ଟମାଟର, କୋବି, ବାଇଗଣ ସହ ଅନେକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଜାର ଦର ଅପେକ୍ଷା କମ ଦରରେ ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଜୁଳି କିଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ପଦନ କହିଛନ୍ତି; “ଚାଷ ମୁଁ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କରିଆସୁଛି। ଆଖୁ ୧୦ ଏକର କରେ, ବାଇଗଣ କରେ। ଗାଡି ଲୋଡ୍ କରି ଚାନ୍ଦୋଳ ହାଟ, ଚଅଁପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରେ। ପୋଟଳ, କଲରା, ଟମାଟର, କାକୁଡ଼ି, ସାରୁ ସବୁ ଚାଷ କରିଛି। ପୋଟଳ ଚାଷରେ ଥରେ କେଭିକେକୁ ପୋଟଳ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଆସି କ୍ଷେତ ଦେଖି ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଦୁଇଗୁଣ୍ଠ ଜମିରୁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୋଟଳ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଏହା ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ।”
“ଚାଷ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ଯାହାକୁ ଏହି ନିଶା ଲାଗିବ ସେ କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏହି ପିଜୁଳି କିଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା। ମାଟି ପକାଇ ସମାନ କରିଛି। ସେଥିରେ ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବି ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଷରୁ ହିଁ ଖୁସି ମିଳେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।”
- କେମିତି ଆସିଲା ପିଜୁଳି ଚାଷର ଚିନ୍ତା ?
ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା ଟିଭି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି। ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଭଳି ଚାଷ କରିଥିବା ପଦନ ନାୟକ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ପ୍ରଥମେ ୫୦୦ଟି ଚାରା ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଚାରା ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କିଛି ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଚାରାରୁ କଲମି କରି ଫାର୍ମକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୬ରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ମରେ ୩ରୁ ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟମିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ବେତନ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ କ୍ଷେତରେ ୪ଟି ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
- ଭାଗ ଚାଷରୁ ନିଜ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯାତ୍ରା
ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମଲତା ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ବିବାହ ପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଜମି କିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବାଇଗଣ, ଟମାଟର, ପୋଟଳ, କୋବି, ସୁଗାର ଶୁଟ୍, ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି, କନ୍ଦମୂଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚାଷ ହିଁ ଥିଲା ପରିବାରର ଭରସା। ପୁଅକୁ B.Sc. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଇବା ଠାରୁ ଝିଅର ଲାଳନପାଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଚାଷର ଆୟରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
ପିଜୁଳି ଚାଷ ନେଇ ପ୍ରେମଲତା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ B.Ed. ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ପିଜୁଳି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେହି ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚାରା ଆଣି ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ। ଏହା ପରେ ପରିବାରର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥିଲା।
- ୧୨ ମାସିଆ ପିଜୁଳି ଦେଉଛି ଆୟର ନୂଆ ରାସ୍ତା
ପଦନ ନାୟକଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ପିଜୁଳି ହେଉଛି ୧୨ ମାସିଆ ପ୍ରଜାତିର। ସବୁ ମାସରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅମଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ-ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପିଜୁଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ଚାନ୍ଦୋଳ, ବାଲିଆ, ଅନୁଆପଡ଼ା, ପାରାଦୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଜଗତପୁର, ବିଲହାଟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଲୋ ପିଛା ୭୦ରୁ ୮୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ ପଦନ ନାୟକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ପରେ ଫାର୍ମର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପଦନଙ୍କ ସହ ଚାଷ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି; “ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ପାଣି ଦେବା, ଖତ ଦେବା, ଔଷଧ ପକାଇବା ସବୁ କାମ କରେ। ଆଗରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା। ଏଠାରେ କାମ କରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ଘର ଭଳି ପରିବେଶ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ ସହଯୋଗ ମିଳେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।”
- ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ
ପଦନ ନାୟକଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷକ ମେଳାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବଦାସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି; “ପଦନ ନାୟକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ପନିପରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପିଜୁଳି ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।”
ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା... ଯଦି ମନରେ ଥାଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାଟି ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା, ତେବେ ସଫଳତାର ଫସଲ ଫଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। ୭୨ ବର୍ଷରେ ବି ପଦନ ନାୟକଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ତାଙ୍କ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ କେବଳ ଏକ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଫଳତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନଦୀ ପଠାରେ ଭୋଜି ହେଲା କାଳ; କୁଆଖାଇରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣକ ମୃତଦେହ ଠାବ, ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା