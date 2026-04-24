ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ; ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ମୋହନ ମାଝୀ.. ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟେଲର, ଖାତାରେ ରହିଛି ସେଲେବ୍ରିଟିଙ୍କ ମାପ
ଦିନେ ଖଦିନିକେତନ ଦେଖାହେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ତା ପରଠାରୁ ବଦଳିଗଲା ପରିଚୟ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 24, 2026 at 1:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଲିଟିକାଲ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପପୁଲାର ସିଲେଇ ସାର । ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ଜଣେ ନୀରବ ଦର୍ଶକ.. । କେତେ ନେତାଙ୍କୁ, କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । କିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାର ହିସାବ ବି ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ମାପ ନେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ପସନ୍ଦର ଡିଜାଇନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଇତିହାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ…ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି ଏ ଖାତା । ସେଦିନର ସେଇ ଯୁବକ ଆଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ. । କେତେ ନେତା ଗଲେଣି, କେତେ ନୂଆ ନେତା ଆସିଲେଣି, କେତେ ନେତାଙ୍କ ଶରୀରର ମାପ ବଦଳିଗଲାଣି । ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥକିନି କି କାମର କାରିଗରି ମଳିନ ପଡିନି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ କ୍ରାଉନ ଟେଲରର କାମିକା ଦରଜୀ ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ ।
ଅଭାବ ଶିଖେଇଥିଲା ଉପରକୁ ଉଠିବାର କଳା
ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଶୈଶବ । ସେଦିନ ଅଭାବ ସହ ସ଼ଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପିଲାଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଥିଲା । ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ୧୪ ବର୍ଷର କିଶୋର ଗିରିଧାରୀ ଶେଷରେ ସିଲେଇ ଶିଖିଲା । ସେଇ ସିଲେଇ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କଲା । ଆଉ ଏକଥା ବି ଶିଖେଇଲା…କୌଣସି କାମ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ । ନିଷ୍ଠା ସହ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଦିନେ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ।
୭୧ ବର୍ଷୀୟ ଦର୍ଜୀ ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରି କହନ୍ତି,' ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସେହି ସିଲେଇ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପରେ ପରେ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କର ମାପ ଓ ନାମ ଏକ ଡାଇରୀରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ କେବଳ ଜଣେ ଦର୍ଜୀ ନୁହେଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ଜଣେ ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ.. ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓ଼ଲ୍ଡ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଘର । ବାପା ମାଆଙ୍କ 11 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗିରିଧାରୀ ଜଣେ । ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଅର୍ଥାତ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ । ଘର ପାଖର ଜଣେ ଦରଜୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେଇ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାଲ଼ଟିଗଲା । ତାପର ଠାରୁ ଗିରିଧାରୀ ସିଲେଇ ଶିଖିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଶିଖିବା ସହିତ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ ସିଲେଇ ମାଷ୍ଟର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ । ମନରେ ଅଧିକ ଶିଖିବାର ଝୁଙ୍କ ଥିଲା । କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରିଲେ ଯାହା ଆଜି ଅଶୋକ ନଗର ରାଜମହଲ ଛକ ଖଦିନିକେତନ ପାଖରେ କ୍ରାଉନ ଟେଲର ନାଁରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛି ।
ସେଦିନର କଥା ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି । 1982 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ । ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରର କଥା । ଦିନେ ଖଦି ନିକେତନ ଯାଇଆନ୍ତି । ଆସିଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦୋକାନ ମାଲିକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠି ଜଣେ ଭଲ ଟେଲର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ? ସିଧା ସିଧା ମନା କରି ଦେଲେ ବିଜୁ ବାବୁ । କହିଲେ, 'ଏଠି ମୋ ପୋଷାକ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେନି । ମୁଁ ଡ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରେ ।' ଖଦିନିକେତନ ଦୋକାନ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବିଜୁବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାନ କପଡା ଦିଅ, ଦେଖିବା । ସେଇ ଟେଲର ଜଣକ ଥିଲେ ଗିରିଧାରୀ ବାରିକ । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପଛପଟେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଜୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ, 'ହଉ କର । ଯଦି ଭଲ କରିବ ତେବେ ସବୁବେଳେ ଦେବି ।' ପରଦିନ ଡ୍ରେସ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗିରିଧାରୀ ବାବୁ । ଡ୍ରେସ ମାପି ଖୁବ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ବାସ୍..ତା ପରଠାରୁ ଗିରିଧାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳିଗଲା । ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ସିଲେଇ ଯାତ୍ରା । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ପରେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଲାଇନ ଲଗେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କର ନାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାପ ଏକ ଡାଇରୀରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ।
ଗିରିଧାରୀ କାହନ୍ତି, 'ପୁରୁଣା ନେତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ନେତା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ, ପୁତୁରା, ନାତି ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ କରି ନିଅନ୍ତି । ସିଲେଇ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଥମେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବଢି ବଢି 1,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।'
ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ
ଗିରିଧାରୀ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୋଷାକର ଚାହିଦା ବଢିବା ପଛରେ ଆଇ ଏକ କାରଣ ରହିଛି । ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯିଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ସେ କୁଆଡେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ହା୍ତ ତିଆରି ପୋଷାକକୁ ଖୁବ ମାନନ୍ତି । ଗିରିଧାରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ପାରନ୍ତି । ଅନେକ ସେଲେବ୍ରିଟି, ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ ସିଲାଇ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଖାଲି ଓଡିଶାର ନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ କରନ୍ତି । ଏଇ ଡ୍ରେସ ତିଆରିରୁ ବ଼ଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପାରିଶ କରିନାହାନ୍ତି ।
ଗିରିଧାରୀ ଯେତିକି ସରଳ, ଅମାୟିକ ସେତିକି ସଚ୍ଚୋଟ
ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୋମନାଥ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, 'ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଲେବ୍ରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନେତା..ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ହେଲେ ଗିରିଧାରୀ ବାବୁ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ନେତା ବା ସେଲିବ୍ରେଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇନାହାଁନ୍ତି କି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି । ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଗିରୁଧାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ବଂଚିଥିବା ଯାଏ ସବୁ ନେତା, ଅଣନେତା, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅଝିଅଙ୍କ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ କରୁଥିବେ ।' ଗିରିଧାରୀ ଖାଲି ଜଣେ ସରଳ, ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ଖୁବ ସଚ୍ଚୋଟ ମଧ୍ୟ । କାହାଠାରୁ କେବେ ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଅନ୍ତିନି କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଜୁରି ସମାନ ।
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କଠୁ ମୋହନ ମାଝି..ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିଛନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ
ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗିରିଧାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପୋଷାକ ସିଲାଇ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଦିବଂଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗିରିଧର ଗୋମାଙ୍ଗ, ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ବତନ ନେତା, ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରବୀଣ ନେତା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ..ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ । ସେ ସବୁକୁ ମନେ ରଖି ଠିକଠାକ ଭାବେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ ।
ଆଗରୁ ମାପ ଦେବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି
ଗିରିଧାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ପୂର୍ବରୁ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଏଇ ଦୋକାନରେ ଗିରିଧାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମାପ ନେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେତା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ବଡ ବଡ ନେତା ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ।' ବରଂ ଗିରିଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ମାପ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ।
ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିଜାଇନର କପଡା ପସନ୍ଦ
ଗିରିଧାରୀ କହନ୍ତି, 'ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଟା ଖଦି କପଡା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଟସର କୁର୍ତ୍ତା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେ ନବୀନଙ୍କ କୁର୍ତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ୍ । ୧୦-୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ କରି ଆସୁଛି । ତେବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଘରକୁ ଡାକି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଡ୍ରେସ ସିଲେଇ ପାଇଁ ବରାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ।'
ଏନେଇ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୋମନାଥ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, 'ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ମାପ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ । ଏବେକାର ନେତା ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁ ପୁରୁଣା ନେତା ଆସନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କେତେକ ନେତା ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାପ ନେଇ ଆସୁଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆସୁଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ । ଖଦି ଡ୍ରେସ କରିବାକୁ ନେତାମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
