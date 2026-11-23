ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡି଼ଛନ୍ତି ୭୦୬ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Assembly: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା, ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 23, 2026 at 6:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୭୦୬ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ୫୨୫ଟି ମାମଲାରେ ୫୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୪୬ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଏ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି । ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭୦୬ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏଥିରେ ୧୪୧ଟି ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା, ୨୩୭ଟି ଫନ୍ଦି ବା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା ଏବଂ ୧୪୭ଟି ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ବର୍ଗଭିତ୍ତିକ ବିଭକ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୧୩୫ ଜଣ ଶ୍ରେଣୀ-୧ ଅଧିକାରୀ, ୧୧୪ ଜଣ ଶ୍ରେଣୀ-୨ ଅଧିକାରୀ, ୩୮୪ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, ୧୪ ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୫୯ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
କେଉଁ ବର୍ଗର କେତେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି?
- ୧୩୫ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ
- ୧୧୪ ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ
- ୩୮୪ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ
- ୧୪ ଜଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ
- ୫୯ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ ନୁହେଁ, ଗିରଫ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୋଟ ୫୨୫ଟି ମାମଲାରେ ୫୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪୬ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏହି ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ: ଡ୍ରାଇଭର ହାତରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତହସିଲଦାର
ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 3କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ; ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଶଶିକାନ୍ତ ରଣା ଗିରଫ, ସପ୍ତାହେ ତଳେ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର