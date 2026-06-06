ETV Bharat / state

ପରିଣତ ବୟସରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ, 2 ଏକର ଜମିରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ସୁନା

ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଚାଷୀ ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Farmer Parsuram Panda
ଜୈବିକ ଚାଷୀ ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Organic Farming in Cuttack କଟକ: ଜୈବିକ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ । ପରିଣତ ବୟସରେ ଏଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା । ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆରାମ କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଜମିରେ ସୁନା ଫଳାଉଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲିର ରସାୟନିକ ଯୁଗରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ । ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । 2 ଏକର ଜମିରେ ଜୈବିକ ଖତ ପକାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଷ ଜମିରୁ ଯାହା ପରିବା ଅମଳ ହେଉଛି ନିଜ ଘରେ କିଛି ରଖି ବଳକା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ।

ପରିଣତ ବୟସରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଶୁରାମ କୁହନ୍ତି ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା କିମ୍ବା ଯାହା ଖାଉଚୁ, ସେଥିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପଡୁଛି । ତାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏପରିକି ରସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫସଲ ହେଉଛି ତାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି ’’।

Parsuram Panda Organic farming
ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

ସତୁରୀ ବର୍ଷରେ ସବୁଜ ସୁନା ଫଳାଉଛନ୍ତି

କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ଷଣ୍ଢ ବଜାର ସାହିର ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା । ବୟସ 70 ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି । ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନରୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପର୍ଶୁରାମ ମଉସା । ହେଲେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା । 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଦୋକାନ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇ ନିଜେ ଚାଷ କାମରେ ମନଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପର୍ଶୁରାମ । ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଅଟକି ନାହିଁ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଚାଷ କାମ । ଧାନ ହେଉ ଅବା ମୁଗ, ଆଳୁ, ବିଲାତି, ବିନ୍ସ, କାକୁଡି, କଲରା, କଖାରୁ ଭଳି ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।

Parsuram Panda Organic farming
ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଶୁରାମ କୁହନ୍ତି ‘‘ପୂର୍ବରୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କାମ ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେର ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଯେବେ ଠାରୁ ଆମେ ରସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରୁଛୁ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଲୋକେ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଭଲ ରହିବ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହେବ’’ ।

ବାଡି ବଗିଚା ଆବର୍ଜନାରୁ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ସେଥିପାଇଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷ କଲେ ଫସଲରେ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାଛିଛନ୍ତି । ନିଜ ବାଡି ବଗିଚାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଗୋବର, ନିମ୍ବ ତେଲ, ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ସେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ସେ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ଅମଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

Parsuram Panda Organic farming
70 ବର୍ଷୀୟ ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ

ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଲେଣି । ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନିଜ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଫସଲ ଲଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Parsuram Panda Organic farming
ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ (ETV Bharat Odisha)

ପଡୋଶୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ପର୍ଶୁରାମ ମଉସାଙ୍କ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନେକ ପଡୋଶୀ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । କିଏ ପରିବା ଲଗାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଶାଗ ଅବା ସାରୁ । ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସବୁଥିରେ ଜୈବିକ ଖତ ପକାଇ ଫସଲ ଲଗାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ରସାୟନିକ ସାରର ଅଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ ତାହା କେବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ’’ ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଯାହା ସବୁ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ସେଥିରୁ କିଛି ଭାଗ ନିଜ ଘରେ ରଖି ବାକି ସବୁ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ସଚେତନ କରନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ' କୁଚିଣ୍ଡା; ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳୁଛି ସୁଆଦିଆ ଲିଚୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK FARMER ORGANIC FARMING
ORGANIC FARMING IN ODISHA
CUTTACK FARMER PARSURAM PANDA
ଜୈବିକ ଚାଷ କଟକ ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା
ORGANIC FARMING CUTTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.