ETV Bharat / state

ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇ ୩୦ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୭୦ ଅସୁସ୍ଥ, ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ବାଲେଶ୍ବର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଖରିଦା ଗାଁରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା । ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ୫୦ରୁ ୬୦ ଜଣ ।ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

70 people including 30 children fall ill after eating a party in village of balasore
ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇ ୩୦ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୭୦ ଅସୁସ୍ଥ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Balasore Food poisoning ବାଲେଶ୍ୱର: ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି । ଏହି ଭୋଜି ଖାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ କିଛି ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଖରିଦା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଖବର ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଖରିଦା ଗାଁର ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗତକାଲି (ଗୁରବାର) ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜି.କେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।

ବାଲେଶ୍ବର: ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇ ୩୦ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୭୦ ଅସୁସ୍ଥ (Etv Bharat)

ଭୋଜି ଖାଇ ଗାଁର ୭୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଆସି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।


ଭୋଜି ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଘଟଣାରେ ଖରିଦା ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ହୁଈ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁର 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ । ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୫୦ରୁ୬୦ ଜଣ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ରହି ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ।"



ଗାଁର ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ (ଯିଏକି ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗାଁରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ଯେତେ ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି । ବଡ଼ ଲୋକ ୨୦-୨୫ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ୨୦-୩୦ ଜଣ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମାଆ ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା ପନିପରିବା ଚାଷ, ଚିନ୍ତାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଚାଷୀ


TAGGED:

BALASORE NEWS
BALASORE FOOD CONTAMINATION
BALASORE JALESWAR KHARIDA VILLAGE
ବାଲେଶ୍ବର ଭୋଜି ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ
BALASORE FOOD POISONING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.