ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ପୁରା ପରିବାର, ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 70 ହିତାଧିକାରୀ
Published : December 4, 2025 at 12:40 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:54 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: "ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଭତ୍ତା 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ । 3 ହଜାରରୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ କର, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ? ଏମିତିରେ ତ ଆମକୁ ଦୁଇମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି । ଆଗକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବୁନି । " ଏମିତି କିଛି କୋହଭରା କଥା କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ।
2 ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ମିଳିନି:
କାହାର ଦୁଇ ମାସ ତ କାହାର ଏକ ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିମାସ 15 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ହେଲେ କାହାର ମାସକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତ କାହାର ପୁଣି ଦୁଇ ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ BSSOଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକାଥରେ ଦୁଇ ମାସର ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିରାଟ ସମସ୍ୟା।
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳେ:
ଏନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏ ମାସ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କଣ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ 76 ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ମାଳତୀ ମହାରଣା ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ତ ସେହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଘରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଓ ତା ପୁଅ, ଆମେ ଦିଅର ଓ ମୁ ମିଶି 4 ଜଣ ରହୁଛୁ। ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ଅଟା, ଲୁଣ, ପନି ପରିବା, ଔଷଧ ଆଦି କିଣି ଖାଉଛୁ। ଦୁଇମାସ ହେଲାଣି ଆମକୁ ତ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। ହଜାରେ ଟଙ୍କାର ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ତିନି ହଜାର ଦେବୁ, ହେଲେ ସେତିକିତ ମିଳୁନି ପୁଣି ମିଳୁଥିବା ହଜାରେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା, ମୁଁ ବି ଚାଲି ପାରୁନି, ଦିଅର ତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନି। ତା ହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ସରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ତିନି ହଜାର ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଏବେ ତିନି ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାସକର ବି ଦେଉଛ ସେ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି।"
80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ବି 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁନି:
ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନମିଳିବାରୁ ଦୋକାନରୁ ବାକି ଆଣି ସଉଦା ଖାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପଇସା ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଦୁଇମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ। ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଲା ଛୁଆ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଘର ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛି। ଆଗରୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି। ଏବେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ଔଷଧ ଆଣୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଔଷଧ କିଣି ଆଣିଛି ହେଲେ ତା ପଇସା ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ଦେବି, ଭତ୍ତା ତ ମିଳି ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପନି ପରିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ସବୁ କିଣି କି ଖାଉ। ଭତ୍ତା ତ ମିଳୁନି ଏପଟେ ଲୋକ ବାକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଧାନ କାଟି ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ବାକି ସୁଝିବି।"
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଏକ ମାସର ଭତ୍ତା ପାଇ ନଥିବା ବେଳେ ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ନିଜ ପେଟ ପୁରାଉଛନ୍ତି। ରାସନ କର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା କିଣୁଥିବା ବାସନ୍ତୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କି ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଲ ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତା ପରେ ଏହି ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଆଜିଯାଏ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଚଳିବାକୁ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଅନ୍ୟଘରୁ ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ଖାଉଛି, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛି। ସେତିକିରେ ଚଳି ପାରୁନି, ଭତ୍ତା ଏହି ମାସ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମିଳିଯିବ ବୋଲି।"
କଣ କୁହନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ?
ଅନ୍ୟପଟେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବନିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ," ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ BSSOଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିକି ଦେବାପାଇଁ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ସେନେଇ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏକାସହ ଦୁଇମାସରେ ମିଳିବ, ଆଉ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ।"
