ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣର ମିଳିଲା CCTV ଫୁଟେଜ, ଖବର ଦେଲେ 25 ହଜାର ଦେବ ପୋଲିସ
ଗତ ଶନିବାର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ । ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 31, 2026 at 12:27 PM IST
କଟକ: ଓଏମପି ଛକ ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତ ଶନିବାର କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନିଖୋଜଙ୍କ ବାବଦରେ ଖବର ଦେଲେ 25 ହଜାରର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
କଣ ଥିଲା ଅପହରଣ ଘଟଣା ?
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଗଡନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, 7 ବର୍ଷୀୟା ନାତୁଣୀକୁ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ କଟକ ଫେରିଥିଲେ । କଟକରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ସେମାନେ ଅନୁଗୋଳ ଯାଇଥାନ୍ତେ । ନାତୁଣୀକୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନାତୁଣୀକୁ ଛାଡି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଦେଖିବାରୁ ନାତୁଣୀ ସେଠାରେ ଆଉ ନଥିଲା । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପଛପଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମିଳୁନି ଖୋଜ ଖବର, ପତ୍ତା ଦେଲେ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର:
ତେବେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପାଇଛି । ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହୁଏତ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି । ପୋଲିସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଦିନ ହେବ ଖୋଜାଖୋଜି ଜୋରଦାର କରୁଥିବାବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଖୋଜି ପାଇପାରୁନାହିଁ । ତେବେ ପୋଲିସ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ଜାରି କରିବା ସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଖବର ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଏନେଇ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଏସିପି ଅରୁଣ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହିଁକି ଅପହରଣ କଲେ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ । ତେଵେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ