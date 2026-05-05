ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ 7 ବର୍ଷ ପୁଅଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରିରେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ।
Published : May 5, 2026 at 6:10 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆଡ଼ିମାଳ ଗ୍ରାମର ଦେବା ମାଡ଼କାମୀଙ୍କ ପୁଅ କିଶୋର ମାଡକାମୀ (୭)କୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା । ବାପା ଦେବା ମାଡକାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁରନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ ତୁମ ପୁଅକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାପା ଦେବା, ପୁଅ କିଶୋରକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପରେ ଘରେ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବାପା ଦେବା ମାଡ଼କାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିିପାରିନାହିଁ ।
"ମେଡିକାଲରେ ଭଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନାହିଁ । ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ବି ହୋଇନାହିଁ । ଝଡାବାନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ଦେବା ମାଡକାମୀ ।
ଏପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଓ ମନମାନିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଘଟଣାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ।
"ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ," କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଡକାମୀ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି