Explainer: 7 ମାସ ହେଲା ଅବଧି ସରିଲାଣି, ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକର ନବୀକରଣ ହେଲାନି: ଚିିିିନ୍ତା ବଢାଉଛି ୧୭୫ ବନ୍ଧୁକ
ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷହୋଇ ୭ ମାସ ହେଲାଣି । ସମୟ କଟିଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକ ଜମା ନହେବା ଓ ନବୀକରଣ ନହେବା ପରିସ୍ଥିତି ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି।
Published : February 18, 2026 at 6:32 PM IST
Licensed Guns କେନ୍ଦ୍ରାପ଼ଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି | ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୨୭୬ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୫ଟି ବନ୍ଧୁକର ଲାଇସେନ୍ସ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରୁ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜମା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇ ୭ ମାସ ଅଧିକ ସମୟ କଟିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକ ଜମା ନହେବା ଓ ନବୀକରଣ ନହେବା ପରିସ୍ଥିତି ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତତ୍କାଳ ତଦନ୍ତ ଓ ଯାଞ୍ଚ ନହେଲେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, “କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ କଥା କହିଲେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଦିନ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଡ଼ରାଇବା, ଧମକାଇବା ଓ ଲୁଟ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଛିନତାଇ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ପୁନଃବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଆର୍ମରୀରେ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ୨୭୬ଟି ବନ୍ଧୁକରୁ ୧୭୫ଟି ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଘଟଣା ଗୁରୁତର। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ଉଚିତ।”
ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁବର ଆର ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ତାହାର ସଠିକ ଡାଟା ମୋ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ନାହିଁ। ଆପଣ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅବୈଧ ଭାବେ ବନ୍ଧୁକ ରଖାଯାଇଥିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ।”
ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ:
ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନ ଥାଏ । ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଧୁକ ଳାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
- ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁତାବକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଠିକାଦାର ହୋଇଥିବେ । ବିଭିନ୍ନ କାମ ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଓ ଧମକ ଆସୁଥିବ ।
- ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ ଯାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବ ।
- ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ୨୧ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ
ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ:
ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅନଲାଇନରେ NDAL(National Database Of Arms Licences)ରେ ଆବେଦନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଜରୁରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା-
- ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
- ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
- ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ
- ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ
କେମିତି ମିଳିବ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ:
ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦୋକାନରୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କିଣାଯାଇଥାଏ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ:
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ,୨୦୨୩ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୮,୨୬୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ତଥ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛି । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଧାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଓ କେତେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି: SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅଳଙ୍କାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ହେବ ଡିଜିଟାଲ୍ କାଟାଲଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର: 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଜାପାନ ଯିବେ 13 ଜଣ