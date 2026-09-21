ETV Bharat / state

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଫେରିଲା ୭ ମୃତଦେହ, କାନ୍ଦୁଛି ଜୟଦେବ ବିହାର

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନଳଖେଡ଼ାରେ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ କାର ଭାସିଯିବା ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Die in Madhya Pradesh, Bodies Reach Bhubaneswar
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଫେରିଲା ୭ ମୃତଦେହ, କାନ୍ଦୁଛି ଜୟଦେବ ବିହାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କାନ୍ଦୁଛି ଜୟଦେବ ବିହାର। ଯେଉଁମାନେ ହସିହସି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଫେରିଲା ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରିବା ପରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଓ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଜୟଦେଵ ବିହାର ସ୍ଥିତ ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆତ୍ମାରାମ ବସ୍ତି। ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ମ୍ରିୟମାଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁହରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କାହାକୁ ନ ଆସୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଶାହାନାଇ, ସେଇ ଘରୁ ଏବେ ଉଠୁଛି 7 ଜଣଙ୍କ କୋକେଇ । ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବେହେରା ପରିବାରରେ ଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ । ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖି ପରିବାର ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ପୁଅ-ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ଦାଉ ସାଧିବ, କେହି ଭାବିନଥିଲେ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନଳଖେଡ଼ାରେ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ କାର ଭାସିଯିବା ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ସେମାନଙ୍କ ସହ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମରଶରୀର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ ଟାରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ରାଜବୀର ଓ ଝିଅ ସାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା, ରାଧାରାଣୀ ବେହେରା, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତାରାଣୀ ଓ ପୁଅ ସାଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ।

ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣ ମୃତ

ଆତ୍ମାରାମ ବସ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଁଚିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କୋକେଇ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ବସ୍ତି। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀବିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ବନମାଳୀ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଗାଡ଼କଣ ଦେଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିଆଯାଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ମୃତଦେହ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗର ମାଲବା ଜିଲ୍ଲା ନଳଖେଡାର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ।

ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାର ଥିଲା । ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା । ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ସଜେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇ ଘର ଏବେ ଶୋକରେ ବୁଡିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବଡମା’ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମ ଘରେ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ । ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ମୃତଦେହ। ଏକାଥରକେ ଏତେଜଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଆମେ କେମିତି ସହିବୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ’’।

ମାନସିକ କରି ଯାଇଥିଲେ ବେହେରା ପରିବାର

ସେପଟେ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ୧୧ ବର୍ଷର ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଜିଦ୍‌ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଜିଦ୍‌ର କଥା ମନେପକାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଶେଷ ଥର ଫୋନ୍‌ରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ହସଖୁସିରେ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା ଏମିତି ଖବର ଯାହା ସାରା ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା।

ଜୟଦେଵ ବିହାର, ଆତ୍ମାରାମ ବସ୍ତିର ବନମାଳି ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଆସିବ ବୋଲି କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ PMNRFରୁ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ବନମାଳୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର । ସେମାନେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଗତ 19ରେ (ଶନିବାର) ମା' ବଗଳାମୁଖି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଶେଷ କରି ଏକ କାର ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷାଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଆଖିପିଛୁଳାକେ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟିଥିଲା ଯେ, ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୭ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନମାଳିଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ, ମୃତଦେହ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା କାର୍: 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MP ACCIDENT ODIA DEATH
ODIA FAMILY DIES MADHYA PRADESH
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଓଡିଆ ପରିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୃତ
MADHYA PRADESH ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.