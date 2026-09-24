ବନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି ୭ ଜୀବନ, ୨୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୨୩୪ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 24, 2026 at 8:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବନ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଗଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବଡ଼ ଚିହ୍ନ । ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ । ୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ୯୩ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭାଙ୍ଗିଛି ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘର, ଆଉ ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୩୩ ହେକ୍ଟର ଫସଲ । ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା କେବଳ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ାଇନି, ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ଘର ସଂସାର ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଆଉ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଜବାବରେ ସରକାର କେତେ ରିଲିଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଛି ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ।
ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବଡ଼ ଚିତ୍ର । ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ୨୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୯୪୩ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ୯୩ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ଜୀବନହାନି ନୁହେଁ, ଘର ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ୟାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ । ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବାସଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ,୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୩୩ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟାର ପାଣି ହଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିର ପାଣି ଏବେ ବି ଶୁଖିନାହିଁ ।
ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୨୩୪ କୋଟି ୮୪ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୩ କୋଟି ୬୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ୧୫୧ କୋଟି ୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପୋଷାକପତ୍ର, ବାସନକୁସନ ଓ ବାଲିଚର ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ୭୧୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୧୨ ହଜାର ୮୬୩ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।୧୪୪୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼, ୪୧୨୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ୨୮ ହଜାର ୬୫୧ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ।
ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ସତ ହେଲେ ,ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାର କେବେ ନୂଆ ଘର ପାଇବେ? ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ହରାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷତିପୂରଣ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ଏବଂ ବନ୍ୟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଗାମୀ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ବଢ଼ିବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର