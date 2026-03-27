ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲା; 5 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି 23 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର ଆଧାରରେ 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : March 27, 2026 at 9:01 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: 2021 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କତରବଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲାମାଲ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରାଜଜ୍ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯାଇଛି । 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଭୋଜରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, ଗଜରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜିତ ଓରଫ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭୋଇ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଜିତ ଭୋଇ । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ:
ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଣିଗ୍ରାହୀ 23 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର ଅନୁଧ୍ଯାନ କରି ସଂପୃକ୍ତ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଫା 302 ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ସହ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ହେଲେ ଅଧିକ 2 ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ବିଚାରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଦଫା 307 ଅନୁସାରେ, 10 ବର୍ଷ ଓ ଦଫା 148 ଅନୁସାରେ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛି ।
ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "2021 ମସିହା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ କତରବଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଧାନପାଲି, ଗୁଲାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସେହିଦିନ ମୃତ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଜୟ ବାରିକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓ ଅଜୟ ବାରିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।"
5 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟ:
ଏନେଇ କତରବଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ନେଇ ରାୟ ଆସିଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଅଦାଲତରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
