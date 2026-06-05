ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ମାପିବେ ସରକାର; ରାପିଡ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ୭ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ବ, ୪ ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ
ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକର ‘ରାପିଡ ସର୍ଭେ-ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ’ ବା ତ୍ୱରିତ ସର୍ଭେ ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ।
Published : June 5, 2026 at 2:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିଛି ? ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ? କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବାଧା ରହିଛି ? ତାହା ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର ‘ରାପିଡ ସର୍ଭେ-ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ’ ବା ତ୍ୱରିତ ସର୍ଭେ ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ମାପିବେ ସରକାର । ରାପିଡ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ୭ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ୪ ମାସରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ଫଳରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଶୀଘ୍ର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମତାମତ, ସେବା ପ୍ରଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବଳ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନିଟରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ, ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚ, ସେବା ପ୍ରଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସ୍ତର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
୭ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ବ
ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାତଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏମ୍ପାନେଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଓୟୁଏଟି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନାଇଜର୍, ଜେଭିଅର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ନାବାର୍ଡ କନସଲଟେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ ଏବଂ ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସେବା ନେଇପାରିବେ ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଯୋଜନାର ରାପିଡ ସର୍ଭେ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେର ରୂପରେଖା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଶେଷରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।
ଦାଖଲ ହେବ ‘ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ’
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ଯୋଜନାର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପହଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ’ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ସର୍ଭେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ୩୦୦ ପରିବାରର ନମୁନା ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦.୫୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୫୦୦ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୪.୮୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ । ସର୍ଭେର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ସମାପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କିସ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫଳାଫଳ-ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଆଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ୱରିତ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ “Evidence-Based Governance” ବା ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 14 ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ: ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୃଦ୍ଧି ହାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର