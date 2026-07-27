ETV Bharat / state

'ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ତା' ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ'

ଆଇଜର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ୧୩ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସୋଫି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

6TH CONVOCATION OF IISER
ଆଇଜର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଜର)ର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦେଶର ୭ମ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇଜର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ଉତ୍କର୍ଷତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଦୃଢ଼ ସହଭାଗୀତା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଅସାଧାରଣ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଗବେଷଣାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା । ଏପରିକି ଦେଶରେ ବିକଶିତ ଭାରତ -୨୦୪୭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତାରି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ଆଇଜର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ କୁମାର ସୁଦ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସମାବର୍ତ୍ତନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇଜରର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ନାଟୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।


କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଲଥର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କୋଲକାତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାପାରର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରୋସେନଜିତ ମଣ୍ଡଳ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି, ସିନେଟ୍, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ ।


ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ୧୩ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସୋଫି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପିଏଚଡି ସ୍ନାତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୨କୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଏସ୍-ଏମ୍ଏସ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବିଏସ୍ (ସାଧାରଣ) ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର , ସମନ୍ୱିତ ପିଏଚଡି ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ୧ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପିଏଚଡି ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏମ୍ଏସ୍ (ଗବେଷଣା) ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ୧୯୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଏସ୍-ଏମ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱୈତ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।


ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ କୁମାର ସୁଦ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ନାଟୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

6TH CONVOCATION OF IISER
ଆଇଜର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଜର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା କହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାରେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଦି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅନେକ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା କୃତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଅନେକ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନବଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଏପରିକି କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମ୍ୟାନେଜମ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଥିବା କହିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ବିକାଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେହିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

6TH CONVOCATION OF IISER
ଆଇଜର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନେକ ଭଲ କରୁଥିବା କହିବା ସହିତ ପ୍ରତେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ , ମାନସିକ ଓ ବୈଦ୍ଦିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢତାର ସହିତ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

6TH CONVOCATION OF IISER
ଆଇଜର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବହୁ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତକ ମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ, ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-କାନଭାସ୍‌ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ, ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ.. ରଥଯାତ୍ରାର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଆଇଜରର ଷଷ୍ଠ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ
6TH CONVOCATION OF IISER BERHAMPUR
SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
IISER BERHAMPUR
6TH CONVOCATION OF IISER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.