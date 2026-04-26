ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ଗିରଫ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମବିଏ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ । ତେଜରାତି ଦୋକାନୀକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : April 26, 2026 at 9:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜା । ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୀଡିତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି (ରବିବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ମାଝୀସାହିର ଦୀପକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (୬୭) । ଅଭିଯୁକ୍ତର ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ରେ । ସେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭଡ଼ାଘରେ ରହିବା ସହ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଏମବିଏ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀପକର ଦୋକାନକୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୀଡିତା ଯାଆନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିଲେ । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପିଡୀତାଙ୍କ ରୁମମେଟ୍ ନଥିଲେ । ଘରେ କେହି ନ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାତିରେ ଦୀପକ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଘରେ ପଶିଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ହଠାତ୍ ପୀଡିତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପୀଡିତାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ପୋଲିସ BNS ଦଫା ୬୪(୧), ୬୨ରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୪୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦ ସାହା କହିଛନ୍ତି, "ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶନିବାର (ଗତକାଲି) ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଘରେ କେହି ନ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।"
