ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୪ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୬୬,୩୨୪ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ନିଖୋଜ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାର ହାର ୬୫.୮୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ରିକଭରି ହାର ୭୭.୮୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
Published : September 28, 2026 at 11:05 PM IST
CRIME AGAINST WOMEN AND CHILDREN, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ୪୫,୭୯୬ ଜଣ ମହିଳା ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୩୦,୧୭୧ ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାର ହାର ୬୫.୮୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେହିପରି, ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୦,୫୨୮ ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୫,୯୭୬ ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁଙ୍କ ରିକଭରି ହାର ୭୭.୮୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୬୬,୩୨୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୬,୧୪୭ ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ନିଖୋଜ :
ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେବା ପଛରେ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାକୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆକଳନ କରୁଛି । ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ପରିବାରର ଅନୁମୋଦନ ନଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ତା’ପରେ ପଳାଇଯିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ସରକାରୀ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣ ଭଳି କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ନିଖୋଜ ମାମଲା ଅପରାଧଜନିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ଅପରାଧର ସୂଚନା ମିଳିଲେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ।
ଅପହରଣ ଓ ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ୍ :
ମହିଳାଙ୍କ ଅପହରଣ ବା ଅବଡକ୍ସନ ମାମଲାରେ ୨୦୨୪ରେ ୮୩୪ ପୁରୁଷ ଓ ୧୬ ମହିଳା, ୨୦୨୫ରେ ୭୨୫ ପୁରୁଷ ଓ ୧୪ ମହିଳା, ଏବଂ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭୨ ପୁରୁଷ ଓ ୭ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହିଳା ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ୨୦୨୪ରେ ୧୦୯ ପୁରୁଷ ଓ ୧୭ ମହିଳା, ୨୦୨୫ରେ ୧୧୭ ପୁରୁଷ ଓ ୧୧ ମହିଳା, ଏବଂ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୨ ପୁରୁଷ ଓ ୧୬ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
‘ଅନ୍ୱେଷଣ’ ଅଭିଯାନରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଠାବ ଉଦ୍ୟମ :
ନିଖୋଜ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ‘ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ’ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରୁ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଠାବ ଓ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପରିବାର ସହ ପୁନଃ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦବେଗ: ଯୋଜନାର ଲାଭ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଥମିଲାନି ଖଣି ଆଇନ ତାତି; ବିଜେଡିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ, ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ନାରାବାଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର