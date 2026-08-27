ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଯବାନ; 'ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତୀକ'
କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ୬୪ ସିଆରପିଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : August 27, 2026 at 7:50 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦେଶମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ଭରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟ ଅଟାଙ୍ଗଗୁଡାସ୍ଥିତ ୬୪ ସିଆରପିଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଦେଶର ସୀମା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥିଲା । ଅନେକ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା ।
ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯବାନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରଠାରୁ ଦୂରେ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନରେ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲା ।
ଏନେଇ ମନୀଷା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 600ଟି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେହି ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ଲାଗୁନଥିବ । ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁକରି ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଦୁଃଖ କେମିତି ଅନୁଭବ ନ ହେଉ ।"
ସେପଟେ ୬୪ ସିଆରପିଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ କଳାହାଣ୍ଡି ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ରଞ୍ଜିତ୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ମାନେ ଆମ ପରିବାରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁ । ଭାରତରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ।
ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ୬୪ ବାଟାଲିୟନ୍ CRPF କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯେତେ ବି ଲୋକ, ଯେତେ ଭଉଣୀ ଓ ସ୍କୁଲରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିକମରେ ଏତିକି ହୋଇପାରିଛି ଯେ ଆମ ଯବାନ ମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ନ ହେଲେ ବି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ସେହି ଅନୁଭୂତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି ।
ତେଣୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୪ ବାଟାଲିୟନ୍ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଯବାନମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ: ସେନା ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି