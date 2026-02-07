ETV Bharat / state

ହୋଲି ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମାର୍ଗରେ ଗଡିବ 62 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ହୋଲି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୬୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।

Special train will run for holi
ହୋଲି ପାଇଁ ଗଡିବ 62 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 12:26 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୋଲି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୬୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।

ଆସନ୍ତା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ୬୨ ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଥିବାରୁ ନଜିର ରହିଛି । ଏହା ଫଳରେ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାସ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

  • ସମ୍ବଲପୁର- ଏରୋଡ୍‌
  • ବିଶାଖାପାଟଣା-ତିରୁପତି
  • ବିଶାଖାପାଟଣା- ଏସଏମଭିବି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
  • ବିଶାଖାପାଟଣା-ଚାର୍ଲାପାଲି
  • ବିଶାଖାପାଟଣା- ଶାଲିମାର
  • ପୁରୀ -ପାଟନା
  • ପୁରୀ-ଉଧନା
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର- ଯଶବନ୍ତପୁର
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଧାନବାଦ

ଏହା ବାଦ ଆଉ କେତେଗୁଡିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ତେବେ ବାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ କେଉଁ କେଉଁ ସହରରୁ ଛାଡିବ କେତେ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ସେନେଇ ତାଳିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସକ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ନିରାପଦ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ-ଅନୁକୂଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସରଣ କରି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଯେମିତିକି ରେଲ୍ ୱାନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରି ପାରିବେ । ନଚେତ PRS କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

