ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍‌ ଅଘଟଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ୬୨ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ

ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଅଘଟଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଥିବା ୬୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ଜଣ କେନ୍ଦୁଝରର ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

62 Odia workers return safely after Tamilnadu gas tragedy
ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ୬୨ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଭୟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ୬୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ଜଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି।

ଫେରିଲେ 62 ଶ୍ରମିକ

ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ । ଫେରିଥିବା ୬୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ସେହିପରି ୨୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ଜଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୪ ଜଣ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି ।

62 Odia workers return safely after Tamilnadu gas tragedy
ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ୬୨ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ (ETV Bharat Odisha)

ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୨୬ ଜୁନ୍ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୬୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ୬ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନରେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।"

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବସରେ କେନ୍ଦୁଝର ଗଲେ 58 ଶ୍ରମିକ


ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ୫୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍‌ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିବା ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଭୟାବହ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।"

ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା

ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟସ୍ଥ ତିରୁଭାଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେଣ୍ଟ ପିଟର ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ସି-ଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଗତ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସଆଇ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି; ଫସିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ! ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଗଲେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TAMILNADU GAS LEAK
ODIA LABOR IN TAMILNADU
ODIA LABOR DEATH TAMILNADU
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ
ODIA LABORS RETURNED FROM TAMILNADU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.