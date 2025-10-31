୬ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୬୨ ଅତିରିକ୍ତ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି; ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
Published : October 31, 2025 at 10:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୬୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି । ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା ଭିମସାର ସମେତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବଲାଙ୍ଗିର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସିଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚିଠି ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୬୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ବୁର୍ଲା ଭିମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୫ଟି ସିଟ୍, କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୩ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଜିଆଇଏମଇଆର ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୬ଟି, ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୦ଟି, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୮ଟି, ବଲାଙ୍ଗିର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଜେଲରେ ୧୦ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୬୨ଟି ପିଜି ସିଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, "୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୬୨ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସିଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଗଦାନ କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଓ ମାନଦଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କର୍ଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହିପରି ୬ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୬୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି
ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ୬ଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି । କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୨୫୦ ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୨୨୯ଟି । ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୪୬ ରହିଛି । ଭିମସାର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୨୦୦ ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୯ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୨୫୦ ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୯ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୯। କୋରାପୁଟର ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୧୨୫ ସିଟ୍ ରହିଛି।
ସେହିପରି ବାରିପଦାର ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSରେ ୧୨୫ ସିଟ୍ ରହିଛି । ବଲାଙ୍ଗିରର ବିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ପୁରୀର ଏସଜେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଏମସିଏଚ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଡିଡି ଏମସିଏଚ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସଆରଏମରେ ୧୦୦ ଲେଖାଏଁ MBBS ସିଟ୍ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଏମଜେକେ ଏମସିଏଚ୍ MBBSରେ ୫୦ ସିଟ୍ ଅଛି । କଟକର ଏଏଚପିଜିଆଇସିରେ କେବଳ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୬ । ଏହା ସହିତ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୬ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ପିଜି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୩୦ ରହିଛି ।
ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୫୦ MBBS ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ରହିଛି ୯୧ । ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ MBBS ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ରହିଛି ୧୦ । ଭୁବନେଶ୍ଵରର କିମସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୫୦ MBBS ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ରହିଛି ୧୭୪ ଓ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ସିଟ୍ ୧୭ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୨୫୦ MBBS ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଜି ସିଟ୍ ରହିଛି ୧୬୭ ଓ ସୁପର ସ୍ପେସାଲିଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ୪୭ । ଫୁଲନଖରା ସମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୫୦ MBBS ସିଟ୍ ରହିଛି । କଟକର ଡ୍ରିମସ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ MBBS ସିଟ୍ ରହିଛି ।
