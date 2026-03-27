ETV Bharat / state

600 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ପୀଠର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାତା ଉର୍ମିଳା। ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି

ଛଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଅବହେଳିତ ରଘୁନାଥ ଜିଉ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମାତା ଉର୍ମିଳା
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 8:24 PM IST

|

Updated : March 27, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବୌଦ୍ଧ: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିିଗ। ଦେଶ ତଥା ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମର୍ଯ୍ୟଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ରୂପକ ସ୍ତୁପ ଉପରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠ କାଳକାଳରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ଛ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଏହି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପୀଠର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଓ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାତା ଉର୍ମିଳା।

ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ପୀତାମ୍ବରପୁର, ବରଝୁଲି, ରାମଗଡ, ସରସରା, ବାମଣ୍ଡା, କେଲାକଟା, ବହିରା, ମର୍ଯ୍ୟଦାପୁର, ନାରାୟଣ ନଗର, ବାଉଁସୁଣୀ, ଦହ୍ୟା, ମନମୁଣ୍ଡା, କଣ୍ଟାମାଳ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପୀଠ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାୟ ଛ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ମତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦେବଗଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଦେବଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତା ଉର୍ମିଳା। ଭାରତ ବର୍ଷର ତିନି/ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଳ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ଏଠାରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଏହି ପୀଠର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ୱ ବେଶ ରୋଚକ।

କଣ କୁହେ ଦେବଗଡ଼ର ଇତିହାସ
ଐତିହାସିକ ଡ଼ ଅମରେଶ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଚତୁର୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଗନ୍ଧତପତ ନଗର ବା ଗନ୍ଧରାଡ଼ିଠାରେ ରହିଥିଲା। ଦିନେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ବାଙ୍କମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେବା ସହ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେଠାରେ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବୌଦ୍ଧର ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ନିଜର ବିରୁଦ ବା ସଂଜ୍ଞା ଦେବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହି ନୂତନ ରାଜଧାନୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କଲା। ଚତୁର୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଥରର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ 1872 ମସିହାରେ ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ରାଜବଂଶାବଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧର ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀ ତଥା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଗଡଜାତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (Etv Bharat)

କେମିତି ପୂଜା ପାଇଲେ ମାତା ଉର୍ମିଳା

ଐତିହାସିକ ଡ଼ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ରାଜଧାନୀ ବୌଦ୍ଧ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଏହି ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡିବା ସହ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପୁଣିଥରେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ପୀତାମ୍ବର ଦେବ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାରରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। 1850 ଦଶକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ପୀତାମ୍ବର ଦେବ ବାରଣାସୀରୁ ମାର୍ବଲ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମ, ମାତା ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନଙ୍କ ସମେତ ମାତା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାତା ଉର୍ମିଳା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଗବେଷକ ଡ଼ ଅମରେଶ ସାହୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପତ୍ନତାତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଖନନ କରାଗଲେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଗବେଷଣାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ଏ ପୀଠ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ ବଂଶର କୃତୀବାସ ଦେଓ ଏହି ପୀଠ ଓ ମାତା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଉପାସନାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଦେବଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାସନାର ପୀଠ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନା୍ବଶେଷ ଓ ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରାଜ ଗୃହର ଭଗ୍ନ ମୁଖଶାଳା ଅନେକ ଗବେଷଣାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ।

ଦେବଗଡ଼ର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ରଘୁନାଥ ପୀଠଟି କେବଳ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦେବଗଡ଼ର ଗଡତିଆ ଫାଲଗୁନୀ ମାଝୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ ଗୃହର ଭଗ୍ନ ମୁଖଶାଳା (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ ବୌଦ୍ଧ

TAGGED:

MOTHER URMILA
MOTHER URMILA WORSHIPPED
NEGLECTED RAGHUNATH JIU PEETHA
ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ
RAGHUNATH JIU PEETHA OF BOUDHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.