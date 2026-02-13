‘ଏମିତି ପୁଅ କାହାକୁ ନମିଳୁ’: ଅଲୋଡା ହେଲା ମା’, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା
ଅସହ୍ୟ ହେଲା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗଲେ । ଦେଲେ ନିର୍ଯାତନା । ନୟାଗଡର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଲଟିଛି ଠିକଣା ।
ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Elderly Woman Torture ନୟାଗଡ: ‘ମୋତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଯଦି ତଡି ଦିଆଯାଏ ଗାଡି ତଳେ ଶୋଇ ପଡିବି...ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବିନି...ପୁଅ ଗୋଇଠା ମାରିଛି ଆଉ ବୋହୂ ଚୁଟି ଘୋଷାରିଛି..ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି... କଥା କହିବା ବେଳେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ । ଦୁଇ ପୁଅ ବୋହୂ..ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର । ସ୍ବାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଲୋଡା ହୋଇଗଲେ ମା’ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୃଦ୍ଧା ମା’ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା । କଷ୍ଟ ସହିନପାରି ଶେଷରେ ନୟାଗଡର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ଠିକଣା । ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିତିଥିବା କଷ୍ଟ ବଖାଣିବା ବେଳେ ବୋଲ ମାନୁନଥିଲା ଅଶ୍ରୁ । ଏ କାହାଣୀ 60 ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଙ୍କର ।
ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ...
ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପ ପ୍ରସାଦ ଗାଁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ । ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଦୁଇ ବୋହୂ ନାତି । ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଉଭୟେ ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ।
ମା’ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଲେ...
ସୁବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ 3 ଡ଼ିସିମିଲ ଜମି ରହିଥିଲା । ଏଥିସହ ଘରବାଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଘରବାଡି ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା’ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା । ନାନା କଥା ସହ ମାଡ ମାରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷେ ତଳେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ । ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁକରଣ କରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଅବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା:
ଦୁଇପୁଅ, ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳି ମଛଖଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରସାଦ ଗାଁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ।
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ..
ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁଠି ନିଜ ପିଲା ମାନେ ମା’କୁ ପଚାରିଲେନି ସେଠି ଆଉ କଣ ସମ୍ପର୍କ l ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କଣ ଆଜି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା l ସବୁବେଳେ ଜାଗାବାଡି ବିକିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ l ପୁଅ ଘରେ ବାସନ ମଜାଠୁ ଘର ସଫା ସବୁ କାମ କରିଛି । ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତିନି ।’
ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳୀ ମଛଖଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମାଜରେ ଏଭଳି କାଯ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ । ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ l ସେ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ l ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।’
