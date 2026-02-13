ETV Bharat / state

‘ଏମିତି ପୁଅ କାହାକୁ ନମିଳୁ’: ଅଲୋଡା ହେଲା ମା’, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା

ଅସହ୍ୟ ହେଲା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗଲେ । ଦେଲେ ନିର୍ଯାତନା । ନୟାଗଡର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଲଟିଛି ଠିକଣା ।

ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 13, 2026 at 3:54 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Elderly Woman Torture ନୟାଗଡ: ‘ମୋତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଯଦି ତଡି ଦିଆଯାଏ ଗାଡି ତଳେ ଶୋଇ ପଡିବି...ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବିନି...ପୁଅ ଗୋଇଠା ମାରିଛି ଆଉ ବୋହୂ ଚୁଟି ଘୋଷାରିଛି..ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି... କଥା କହିବା ବେଳେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ । ଦୁଇ ପୁଅ ବୋହୂ..ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର । ସ୍ବାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅଲୋଡା ହୋଇଗଲେ ମା’ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୃଦ୍ଧା ମା’ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା । କଷ୍ଟ ସହିନପାରି ଶେଷରେ ନୟାଗଡର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କ ଠିକଣା । ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିତିଥିବା କଷ୍ଟ ବଖାଣିବା ବେଳେ ବୋଲ ମାନୁନଥିଲା ଅଶ୍ରୁ । ଏ କାହାଣୀ 60 ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଙ୍କର ।

ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ...

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପ ପ୍ରସାଦ ଗାଁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ । ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଦୁଇ ବୋହୂ ନାତି । ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଉଭୟେ ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ।

ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନି (ETV Bharat Odisha)

ମା’ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଲେ...

ସୁବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ 3 ଡ଼ିସିମିଲ ଜମି ରହିଥିଲା । ଏଥିସହ ଘରବାଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଘରବାଡି ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା’ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା । ନାନା କଥା ସହ ମାଡ ମାରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷେ ତଳେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ । ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁକରଣ କରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଅବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଲୋଡା ହେଲା ମା’ (ETV Bharat Odisha)

ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା:

ଦୁଇପୁଅ, ବୋହୂଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳି ମଛଖଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତାପ ପ୍ରସାଦ ଗାଁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି ।

ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ..

ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁଠି ନିଜ ପିଲା ମାନେ ମା’କୁ ପଚାରିଲେନି ସେଠି ଆଉ କଣ ସମ୍ପର୍କ l ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କଣ ଆଜି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା l ସବୁବେଳେ ଜାଗାବାଡି ବିକିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ l ପୁଅ ଘରେ ବାସନ ମଜାଠୁ ଘର ସଫା ସବୁ କାମ କରିଛି । ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତିନି ।’

ଅଲୋଡା ହେଲା ମା’ (ETV Bharat Odisha)
ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସମର୍ପଣର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ବର୍ଷେ ତଳେ ରହୁଥିଲେ l ପିଲାମାନେ ଆସି ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧୀକରଣରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳି ମଛକୁଣ୍ଡ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି l’

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଅଞ୍ଜଳୀ ମଛଖଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମାଜରେ ଏଭଳି କାଯ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ । ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ l ସେ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ l ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

