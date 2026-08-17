ETV Bharat / state

ବନ୍ୟାରେ ତିନିଟି ବ୍ଲକର ୬୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ: ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିପନ୍ନ, ଜବାବ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଧନଜୀବନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହନ୍ତି

60 panchayats of three blocks affected by floods: District Collector responds to complaints of lack of assistance
ବନ୍ୟାରେ ତିନିଟି ବ୍ଲକର ୬୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ: ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିପନ୍ନ, ଜବାବ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 11:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

KENDRAPADA FLOOD SITUATION, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଲଗାତର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ପରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଧନଜୀବନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି l

ବନ୍ୟାରେ ତିନିଟି ବ୍ଲକର ୬୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ: ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିପନ୍ନ, ଜବାବ ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)

ଆଳିର ଦୁଃଖ କାଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତା:


ଆଳି ବ୍ଲକରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସି ଆଳି ବ୍ଲକର ୧୭ ପଞ୍ଚାୟତର ୭୫ ହଜାର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବା ଶହ ୧୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏକର ଚାଷ ଜମି ବୁଡି ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକର ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ୧୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଆଳି ବ୍ଲକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ମାନପୁର - ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଡଙ୍ଗା । ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଆଜିକୁ ୨୦ ଦିନ ହେବ ଆଳି ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜୁଆଣିଆ, ଏରଡ଼ଙ୍ଗ, ପାଳିମି, କେତୁଆପାଳ, ସଂସିଧା, ଡିମିରିପାଳ, ଦେସାହି, ଅରଗଳ, ପେତପଡ଼ା ଭଳି ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ପଦିନୀପାଳ, କୋଲଢିଅ, ଏକମାଣିଆ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ମାଣିକପାଟଣା, ବଡାମ୍ବିଳା, ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିରହିଛି ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷଜମି ।କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରେ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ଛାତ ଉପରେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଲୋକେ ପାଲ ଟାଣି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ଆଳି ବ୍ଲକ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ୧୪ନଂ ଓ ୧୫ନଂ ୱାର୍ଡର ୭୦ ପରିବାରର ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଳି ବ୍ଲକର ପଦନିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଦନିପାଳ ଓ ଦୈତାରୀପୁରର ୧୪ଟି ୱାର୍ଡରେ ପାଖାପାଖି ୮ ହଜାର ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ଭୂଇଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଳମଡା ଶାଶନ ଗ୍ରାମ ୫ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନ ହେବ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଘେରି ରଖିଥିବା ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ତିନିଟି ଗ୍ରାମକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାଟି ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ସେହି ବନ୍ୟାପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ l ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଥିବାରୁ ରାତି ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର, ବାରହା ଓ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ । ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପଦନିପାଳ ଗ୍ରାମର ନିରୁପମା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ନଈକୂଳରେ ରହିଛୁ, ପାଣି ଘରେ ପଶିଯାଉଛି, ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହୋଇଛି ଘର ଭିତରେ । ଛାତ ଉପରେ ପାଲ ପକେଇ ପରିବାର ରହୁଛୁ । ଆମକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ପାଣି ଘେରରେ ପିଇବା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ​କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଆଗଥର ଦେଲେନି, ଏଥର ବି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ । ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ରହି କେବଳ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ ଏନେଇ କୁହନ୍ତି,"​ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି, ସବୁଆଡେ ସାପ ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଆମ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରୁଛୁ, ନାଳଘାଟରେ ଚାଲି ହେଉନି । ତା'ପରେ କୁମ୍ଭୀର, ଘୁଷୁଡ଼ି ଛୁଆ ପଲ ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି । ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଛି ମଣିଷ ଆମେ ତ ପାଣିକୁ ଯାଉନୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଛୁଆପିଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଅଛି । ଏଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ିଆସି ପଶିଯିବ । ରାତି ହେଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି । ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଅଧାବେଳେ ରହୁଛି, ରହୁନି; ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି ତେଣୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।



ରାଜକନିକା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ସ୍ଥିତି ଉଦବେଗଜନକ:

ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ୧୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଚରପଡା, ପ୍ରଧାନପଡା, ପଣସଗଣ୍ଡ, ବାରହା-ଦୋମଣ୍ଡା, ଲହୁଣୀ, ପାରିନୂଆପଡା, ବରୁଣାଡିହା, ଭାରିଗଦା, ସିକୋ, କାଟଣାବଣିଆର ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଶେଷସୀମା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ) ପଧାନପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିସାହି, ବଡ ହଳୁପଡା, ସାନ ହଳୁପଡା ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ୫ ଫୁଟର ପାଣି ପଶି ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ୪ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିସାହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚୁଲି ଜାଳିବାକୁ ଉପାୟ ନ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବନ୍ୟା ପ୍ରପିଡିତ କହିଛନ୍ତି । ରାତି ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଓ ସାପ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଗିରିଶ ପାଣ୍ଡବ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣୀ ନଦୀ କୂଳ, ଏଠାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ହେଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଈଗୋରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ, ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, କୁମ୍ଭୀରର ବି ଭୟ ରହୁଛି । କୁମ୍ଭୀର ବି ପାଖରେ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ବନ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି ।ପାଣି ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି । ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇବାସରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଛି, ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ରିଲିଫ କିଛି ମିଳିନି । ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଜଣେ ବାଟୋଇ ଅଶୋକ ସାମଲ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଳିରୁ ଫେରୁଥିଲି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ । ଏଠି ଆମେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛୁ । ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା । ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି, ନଳକୂପ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଆମେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭଳି କେତେଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲୁଣି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ବହୁତ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାତାୟାତ ଆଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ପାଖରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଡଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ବିପଦ-ଆପଦ ପଡ଼ିଲା, କୋଉଠି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କି କ’ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ । କଷ୍ଟ କରି ଲୋକ ଏଠି ଯାଆ-ଆସ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ:


ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି,"ସର୍ବାଧିକ ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ପାଣି ଘେରରେ ପାଖାପାଖି ୬୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ରହିଛି । ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ୮୦ଟି ଡଙ୍ଗା ଆଜି ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଶୀ ଏବଂ ଏସଆରସିଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ମିଶିକରି ରହିଛି ।ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆଳିରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କନିକା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପାଇଁ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଣ୍ଟା ହେବ, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା କଥା, ଯଦି ସିଫ୍ଟିଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଅନୁସାରେ ବିଡିଓମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ । ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍‌ର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ସମୟର ଦେବଦୂତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି; ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ୧୩ଜଣଙ୍କୁ କଲେଣି ଉଦ୍ଧାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି
ODISHA FLOOD SITUATION
KENDRAPADA FLOOD SITUATION
FLOOD IN ODISHA
KENDRAPADA FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.