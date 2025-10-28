ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ; ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଫସିଲା 60 ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରଲର,600 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର
ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : October 28, 2025 at 2:13 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 2:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ଫସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 58ରୁ 60 ଟ୍ରଲରରୁ ପାଖାପାଖି 600 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରଲରୁ 600 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି:
କଟକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମ କର କହିଛନ୍ତି, " ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 58ରୁ 60ଟି ବୋଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବୋଟ ଗୁଡିକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ରାସନ ଓ ପାଣିବଟଲ ଦେଉଛୁ । ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ନକମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଚାଲିଛି । ଜିରୋ କାଜୁଲିଟଚିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଟରେ 8ରୁ 10 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । " ଟ୍ରଲରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରି ଫୋନ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗାଁକୁ ମାଡି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର, ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର:
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଥିବା ଦେଖାଉଛି ସମୁଦ୍ର । ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁ ଠାରୁ 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ 3ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଢେଉରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ରାଶିରେ ମିଶିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଗୋପାଳପୁରରୁ 410 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋନ୍ଥା:
ବାତ୍ୟା "ମୋନ୍ଥା" ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁରରୁ 410 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ, ମଛଲିପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 290 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ।
