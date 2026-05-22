ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ସପ୍ତାହର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଯୋଜନା
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି- ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 22, 2026 at 6:00 PM IST
INTERNSHIP SCHEME FOR GRADUATE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି- ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁଭବ ।
ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଓ ୟୁଜିସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ର ସମୟସୀମା ୬ ସପ୍ତାହ ରହିଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବିତ୍ତିୟ ସଂସ୍ଥା, ଏନଜିଓ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କୁ ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବା ସହ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇପାରିବେ । ଏଥିସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ," ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
