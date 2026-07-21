ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
19 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଥିଲା 4ଟି ଗେଟ୍ l ଆଜି ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାରୁ ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 21, 2026 at 8:31 PM IST
HIRAKUD DAM GATES OPENED, ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲିଥିଲା ଆହୁରି 6 ଟି ଗେଟ୍ । ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଥିଲା 4ଟି ଗେଟ୍ l ଆଜି ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି l ଗତ 19 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି l ଏଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ଜଳସ୍ତର 613.50 ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ, 31 ହଜାର, 549 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 1 ଲକ୍ଷ 46 ହଜାର 548 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ବରମୂଳରେ 1 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର 750 କ୍ୟୁସେକ ଓ ଖଇରମାଲରେ 1 ଲକ୍ଷ 62 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ଗତ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 10ଟି ଗେଟ୍ । ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର "ରୁଲ କର୍ଭ" ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା । ତେଣୁ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ରୁଲ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର