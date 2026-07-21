ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

19 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଥିଲା 4ଟି ଗେଟ୍ l ଆଜି ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାରୁ ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

6 more gates reopened in Hirakud, flood water drained through a total of 10 gates
ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 8:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HIRAKUD DAM GATES OPENED, ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲିଥିଲା ଆହୁରି 6 ଟି ଗେଟ୍ । ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଖୋଲିଥିଲା 4ଟି ଗେଟ୍ l ଆଜି ଆଉ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।

ହୀରାକୁଦରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା 6ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (ETV Bharat Odisha)

10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି l ଗତ 19 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି l ଏଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର ଜଳସ୍ତର 613.50 ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ, 31 ହଜାର, 549 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 1 ଲକ୍ଷ 46 ହଜାର 548 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ବରମୂଳରେ 1 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାର 750 କ୍ୟୁସେକ ଓ ଖଇରମାଲରେ 1 ଲକ୍ଷ 62 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲିଥିଲା ଆହୁରି 6 ଟି ଗେଟ୍ ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଖୋଲିଥିଲା ଆହୁରି 6 ଟି ଗେଟ୍ । (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 10ଟି ଗେଟ୍ । ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ର "ରୁଲ କର୍ଭ" ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା । ତେଣୁ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ରୁଲ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଗତ 19 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି l
ଗତ 19 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆହୁରି 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି l (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟାଜଳ, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିଲା 4ଟି ଗେଟ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା: ମୌସୁମୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR HIRAKUD GATE
ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍
HIRAKUD DAM GATES OPENED
SAMBALPUR HIRAKUD DAM
HIRAKUD DAM GATES OPENED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.