ସହଜ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ; ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀକୁ ୬ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ମାର୍ଗଶୀରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହା ସହ ସର୍ଭିସ୍ ଲେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀକୁ ହେବ ୬ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ରାସ୍ତାର ରୂପ ବଦଳିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା ଓ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଆସନ୍ତା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ହେବ ୬ ଥାକିଆ ରାସ୍ତା । ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ।
ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେଉଁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାଧା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତିରେ ବିଳମ୍ବ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ପୁର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, 'ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ହେବ ୬ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା । ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ୬ ଥାକିଆ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏନଏଚଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ୬ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ସର୍ଭିସ୍ ଲେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ' ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ଓ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି' ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କେବଳ ରାଜପଥ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ରାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ।
ତେବେ ଘୋଷଣା ଓ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ୬ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଓ ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି,ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା; 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପରିବାର ପିଛା 50KG ଚାଉଳ ସହ 2500 ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଦାବି