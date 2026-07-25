ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ବାହାରିଲା ସାଢ଼େ ଛଅ କିଲୋଗ୍ରାମର ଟ୍ୟୁମର

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଧରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସହ ପେଟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳାପୋଡା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Dr debi prasad sahoo
ଡ଼ଃ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 10:08 AM IST

|

Updated : July 25, 2026 at 10:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ବାହାରିଲା ସାଢ଼େ ୬ କିଲୋ ଓଜନର ଟ୍ୟୁମର। ଦୀର୍ଘ ୪ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ ଡାକ୍ତର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ଗାଁର ୪୬ ବର୍ଷୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଲିକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଧରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସହ ପେଟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳାପୋଡା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା।

ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ବାହାରିଲା ସାଢ଼େ ଛଅ କିଲୋଗ୍ରାମର ଟ୍ୟୁମର (ETV Bharat Odisha)

ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛବି ମଲିକ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଗର୍ଭାଶୟରୁ ବାହାରିଲା 6 କିଲୋଗ୍ରାମର ଟ୍ୟୁମର

ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଟ୍ୟୁମର ଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସାହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ଗର୍ଭାଶୟରୁ ସାଢ଼େ ୬ କିଲୋ ଓଜନର ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରିଥିଲେ।

ଡ଼ଃ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ଏହି ଟ୍ୟୁମରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ବେନାଇନ ଟ୍ୟୁମର ବା ୟୁଟ୍ରାଇନ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ କୁହାଯାଏ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବୁଲି ଏହାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଉନଥିଲେ। ଆମକୁ ଗୁରୁବାର ଓପିଡ଼ିରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହା ଟ୍ୟୁମର ବୋଲି ଜାଣି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ନିଶ୍ଚିତ ହେଲୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବାହାର କଲୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରଥମ ଓ ଏଥିରେ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ"।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପେଟରେ ଏତେ ବଡ ଆକୃତିର ଟ୍ୟୁମର ବଢିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଝାଡା ପରିସ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । ସେହିପରି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ । ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କମିବା ଦ୍ବାରା ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏଣୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଜର ଚେକ୍‌ ଅପ୍‌ କରାଇ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଫୁସଫୁସରୁ ବାହାରିଲା LED ବଲ୍‌ବ, ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବିନା ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର: କଟି ଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ସଫଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : July 25, 2026 at 10:48 AM IST

TAGGED:

KENDRAPARA SUCCESSFUL SURGERY
BIG TUMOR REMOVED KENDRAPARA
WOMAN UTERUS REMOVED
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
KENDRAPARA WOMAN UTERUS TUMOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.