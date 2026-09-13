ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ, 6 ଗିରଫ
ମାଲକାନଗିରି ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିି ଜବତ କରିବା ସହ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : September 13, 2026 at 4:27 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଦୁଇ କେଜିର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ, 6 ଗିରଫ । ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମାଲକାନଗିରି ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ DFO ଶାଇ କିରଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୩୫୨ଟି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ:
DFO ଶାଇ କିରଣଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ,"ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଖୋଳ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି । ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ ମାଥିଲି ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଦ୍ମାରିଗି-ପାଣ୍ଡ୍ରିପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ୩୫୨ଟି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି, ୩ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । ବଜ୍ରକାପ୍ତା ହେଉଛି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସୂଚୀ ୧ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜାତି । ଯାହା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅବୈଧ ଶିକାର, ଚୋରା ଚାଲାଣ କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2022 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, 1972ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ? ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅବୈଧ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ଏବଂ ଚାଲାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବିକ୍ରି ଡିଲ୍ ଫେଲ୍; ତିନିଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ିବସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସଟିଏଫ୍ ସହ ବନବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଫସର ଫାଟିଲା ଡିଲ୍, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା STF
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି