5kg ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ; କାଲି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ହଟାଇଲେ
5kg ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ l ଆଜି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 6, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:11 PM IST
5KG GAS CYLINDER, ଭୁବନେଶ୍ୱର: 5 କେଜି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡିଂ ଏଲପିଜି ବା FTL ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି । ଉପଭୋକ୍ତା ଏଣିକି ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇ ପାରିବେ । ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । 5kg ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି( ରବିବାର) ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ l ହେଲେ ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁଣି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନେଇ ପାରିବେ l
ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ କଳା ବଜାରୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ 5kg ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଗତାକାଲି କହିଥିଲେ, "ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବନାହିଁ ଗ୍ୟାସ, ଏହା ବେଆଇନ । କେବଳ ସୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନୀ ବା ଏଜେନ୍ସି ହିଁ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ । 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି l ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ । ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଚାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ଦିନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪୫ ଦିନରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ୟାସ । ୫ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ।"
ଆଜି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି । ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 5 କେଜିର ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ । ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ 5 କେଜି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡିଂ ଏଲପିଜି ବା FTL ଭରି ପାରିବେ । ତେବେ ଏହା କେବଳ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ବାହାରେ କଳାବଜାରରେ ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ 5 କେଜିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଛି । 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଭରି ପାରିବେ । ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କଂପାନୀ ଦ୍ବାରା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି । ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ 5 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ । e-KYC ହୋଇଥିଲେ ବି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଓ କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଲେ OUTR ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ, 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ