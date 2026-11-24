ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟିଆରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ୫୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆହ୍ୱାନ
ସୋମବାର ସରିଛି ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ହେବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବାଚନ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 24, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସୀମା ବିବାଦ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ୧୨ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୪୬ ଜଣ ୱାର୍ଡସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କହି କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ତେବେ ବିଜେପିର ଦାବି, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ରହିବେ। ତିନି ଦଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିସେମ୍ବର ୨ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବ?
କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ସୋମବାର ସରିଛି ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ହେବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ ୫୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୧୨ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୪୬ ଜଣ ୱାର୍ଡସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
୫୮ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ । ଆନ୍ଧ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧ ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଥ୍ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର, ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କୋଟିଆ ଭୋଟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିଆ ଜଗିବେ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ; 8 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ, ଚେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୀମା ଜଗିଛି ଓଡିଶା ପୋଲିସ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସେହିପରି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ୫୮ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛି । ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, 'କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇବା ଦରକାର । କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନାହିଁ । କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ବିକାଶ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର।'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, 'କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି । କୋଟିଆବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ସହ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରମାଣ କୋଟିଆବାସୀ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ।'
କୋଟିଆରେ ୫୮ ଜଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ସୀମା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ତତ୍ପର। ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୂରା ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି କୋଟିଆର ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା ଓ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର