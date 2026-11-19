ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛି ୫୭୮୨ ଜୀବନ: ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
୩୨୫ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଲୁଚିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୩ଟି ଚିହ୍ନଟ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 19, 2026 at 9:29 PM IST
Transport Minister on Road Accident, ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝଡ଼ିପଡ଼ୁଛି ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ । ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ୫ ହଜାର ୭୮୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ୩୨୫ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ । ଏଥିରୁ ୨୫୭ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏବଂ ୬୮ଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କଟକ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ଲମ୍ବା ତାଲିକା । ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଏହି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଚିତ୍ର ।
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ଭୟାବହ ଚିତ୍ର କେବଳ କିଛି ଦିନର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ହଜାର ୭୮୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୨୫ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ୨୫୭ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏବଂ ୬୮ଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ରହିଛି । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ର ସିଂହଭାଗ ରହିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା, ସର୍ବାଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ-
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ- ୩୩
- କଟକ -୨୫
- ଅନୁଗୁଳ -୨୫
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା -୨୨
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୩ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । କଟକ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ୨୫ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୨୨ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୩୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗୃହ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳକୁ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର