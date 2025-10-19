ETV Bharat / state

ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଟ୍ରାକରେ ୫୧ ବର୍ଷୀୟା ବବିତା

ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନରେ ଦୌଡି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ । ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ମାରାଥନ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବବିତା ।

Odisha Marathon Runner Babita Devadarshini
Odisha Marathon Runner Babita Devadarshini (ETV Bharat)
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Marathon Runner Babita Devadarshini ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଟିରୁ ମହାକାଶ... ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯାଏଁ... ସବୁଠି ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଅଲିଭା ସ୍ବାକ୍ଷର । ସ୍ବପ୍ନକୁ ଜିଇଁବାଠାରୁ ନେଇ ସଫଳତାର ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ମହିଳା ଅପରାଜିତା । ହାତଗଣତି ଦାୟିତ୍ବର ତାଲିକାରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି... ପୁରଷଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସାହସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଜିଛି..ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ୫୧ ବର୍ଷିୟା ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ, ଯିଏ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରଥନ ଦୌଡିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ।

Odisha Marathon Runner Babita Devadarshini



ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଛି ବୟସ:

ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ୫୧ ବର୍ଷିୟା ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ । ବବିତା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ମାରାଥନ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି । ୫୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । କେବଳ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାହାର ଯାଗାରେ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି । ବୟସକୁ ଖାତିର ନ କରି ମାରାଥନ୍‌ରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡୁଛନ୍ତି । ବବିତା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ମାରାଥନ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୌଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁର ଓ କୋଲକାତା ଭଳି ସହରରେ ମାରାଥନ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନେକ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ।

Babita Devadarshini Running Marathon With Odisha Handloom Saree
Babita Devadarshini Running Marathon With Odisha Handloom Saree (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 10 କମି ମାରାଥନ ଦୌଡିଛି, କୋଲକାତାରେ 2 ଥର ଟାଟା ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ମାରାଥନରେ 21 କିମି ଦୌଡ଼ିଛି । ମୁଁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୌଡ଼ିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ PROCAM SLAM ମେଡାଲ ମିଳିଛି ।"

କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୌଡିବା:

ବବିତା ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ମାରାଥନ୍‌ରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ୫ କିମି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ୧୦ କିମି, ୧୫ କିମି ଭଳି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡୁଛନ୍ତି । ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୫ କିମି ଓ କଟକରେ ୧୦ କିମି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ସମେତ କପିଳାସ, ସମ୍ବଳପୁର, ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ମାରାଥନ ଦୌଡରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

Babita Devadarshini Running Marathon With Odisha Handloom Saree
Babita Devadarshini Running Marathon With Odisha Handloom Saree (ETV Bharat Odisha)
ବବିତାଙ୍କ ସଫଳତା:

ବବିତା ମୋଟ ଦୁଇ ଥର ଫୁଲ ମାରାଥାନ କରି ଅର୍ଥାତ ୪୨ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଖୁବ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ୪୨ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ୨୬ ମିନିଟରେ ସାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ୬ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା କଥା । ସେ ମୋଟ ଆକାରରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ସ କରିଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୪୦ ଗଣ ଦୌଡ଼ରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗଣଦୌଡରେ ଭାଗ ନିଏ । 2019ରୁ ମରାଥନ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 2022 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60ରୁ ଅଧିକ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଛି । 2ଟି ମାରାଥନରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ପିନ୍ଧି 42 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଛି । ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 42 କିମି ମାରାଥନ 6 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟରେ ଶେଷ କରିଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି 5 କିମି ଦୌଡ଼ିଥିଲି । ଶାଢ଼ୀରେ କମ୍ଫଟେବଲ ଫିଲ୍‌ କରିବା ପରେ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ କଟକରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି 10 କିମି ଦୌଡ଼ିଥିଲି । ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ।"

Babita Devadarshini Running Marathon
Babita Devadarshini Running Marathon (ETV Bharat Odisha)

ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବବିତା । ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଯେ, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦୌଡି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବବିତା ।

ବବିତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଦୌଡିଥାଏ । ଫଳରେ ବାହାର ଯାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଦୌଡେ, କାରଣ ଆମ ପୋଷାକ ଆମ ପରିଚୟ । ଯେପରି କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ୁଛି ।"

Odisha Marathon Runner Babita Devadarshini
Odisha Marathon Runner Babita Devadarshini (ETV Bharat Odisha)

ମହିଳାଙ୍କୁ ବବିତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:

ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଆମେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଚଳାଇପାରିବା । ସବୁ କାମ କରିପାରିବା । କାରଣ ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ତେଣୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା । ଏହାକୁ ଭାବି ମୁଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।"

Babita Devadarshini Won Medal
Babita Devadarshini Won Medal (ETV Bharat Odisha)

କିଏ ସେ ବବିତା:

ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ବବିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା । MBA କରିବା ସହିତ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଛାଡି ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି । ପରିବାର କହିଲେ ପତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ । ଦୌଡରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରାଇଜ ମିଳେ ତାହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳେ । ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୌଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବବିତା ।

Babita Devadarshini Won Medal
Babita Devadarshini Won Medal (ETV Bharat Odisha)

ବେଙ୍ଗଲୀ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବବିତା :

ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବବିତା ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ । ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବବିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବବିତାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଦୃଢ ମନା, ଦୃଢ ଇଛା ଶକ୍ତି ମନୋଭାବ । ଯାହା ବେଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଟେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନସାର ଭାବରେ ବବିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।

Babita Devadarshini with Medal
Babita Devadarshini with Medal (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜକ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମାରାଥନକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"


