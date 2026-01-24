ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହରସଲ, ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ
Published : January 24, 2026 at 10:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସରିଲା ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହରସଲ । ଚଳିତବର୍ଷ ଚିତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୀରତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବେ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟ । ଏହା ସହ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୧୪ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ 'ବିକଶିତ ଓଡିଶା'ର ରୂପରେଖ ଦେଖାଇବ । ଚଳିତବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଏହି ଦିନ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ରାଜଧାନୀ ।
IPS ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ:
ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବ IPS ରାକେଶ ସାହୁ । ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଫୋର୍ସ, ସିଆରପିଏଫ୍, ସିଆଇଏସଏଫ୍, SOG, NCC ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍କେଟିଂ ଏକାଡେମୀ ଓ ଲୋଉରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କେଟିଂ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ରାଜଧାନୀ:
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 23 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଆଣ୍ଟି-ଟେରର, ବମ୍ୱ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ସମେତ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସିସିଟିଭି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ଦିବସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସେଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାରେଡ଼ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର