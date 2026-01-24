ETV Bharat / state

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହରସଲ, ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

51 contingent performed full dress rehearsal
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026 (Etv Bharat)
January 24, 2026

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସରିଲା ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହରସଲ । ଚଳିତବର୍ଷ ଚିତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୀରତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବେ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟ । ଏହା ସହ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୧୪ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ 'ବିକଶିତ ଓଡିଶା'ର ରୂପରେଖ ଦେଖାଇବ । ଚଳିତବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଏହି ଦିନ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ରାଜଧାନୀ ।

IPS ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ:

ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ୭୭ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବ IPS ରାକେଶ ସାହୁ । ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଫୋର୍ସ, ସିଆରପିଏଫ୍, ସିଆଇଏସଏଫ୍, SOG, NCC ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍କେଟିଂ ଏକାଡେମୀ ଓ ଲୋଉରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କେଟିଂ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ରିହରସଲ, ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଂଜେଣ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ରାଜଧାନୀ:
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 23 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଆଣ୍ଟି-ଟେରର, ବମ୍ୱ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ସମେତ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସିସିଟିଭି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ଦିବସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସେଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାରେଡ଼ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

