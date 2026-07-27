ଓଡିଶାରେ 500 EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି; ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଷ୍ଟେଟ ହାଇ ଓ୍ୱେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ଓ୍ୱେ କଡ଼ ସହ OSRTC ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 27, 2026 at 9:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ 100 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କରାଯିବ । 500 EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ହେବ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ । ଷ୍ଟେଟ ହାଇୱେ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କଡରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ । ଆଜି ଏହା କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଇଭି ଗାଡିକୁ ନେଇ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି l ତେଲ ସଙ୍କଟରୁ ବର୍ତିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି l ହେଲେ କେବଳ ସହର ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହି ଯାଉଛି l ତେଣୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ l
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଇଭି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ EV ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଓ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟାପକ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ । PM E-Drive ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା EV କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଓଡିଶାରେ ।ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) ଅଂଶୀଦାରରେ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆଗରେ ଓଡିଶା l ଷ୍ଟେଟ ହାଇ ଓ୍ୱେ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ଓ୍ୱେ କଡ଼ ସହ OSRTC ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ l"
ଇନ୍ଧନ ସଂକଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ଏବେ EV ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି l ସରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ EV ଯାନ କିଣା ଓ ଭଡା ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗତ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି l ଏଣିକି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେବଳ ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଇଭି ଚାର୍ଜଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି l ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ l
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ EV ଅଂଶୀଦାର 12 % ଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ଅଛି 17 % l ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି l PM-ଇ ଡ୍ରାଇଭରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଇଭି ବିକ୍ରି ନୁହେଁ, ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱର୍କରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ! ୪୦ କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ବଦଳିବ ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର