୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୫୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ଯ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Published : January 18, 2026 at 2:24 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଓରମାସ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଟି.ଏଲ.ସି ରୋଡ଼ ବିଡିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
୫୦ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି:
ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦର ଚାହିଦାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୭ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ୫୦ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଅଦାଲତ, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଅଗ୍ରସର ହେବ ।" ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ବିକଶିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା:
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା ଓ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଦି ଏକତ୍ରିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,"ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ତୀର୍ଥ, ବଳିଦାନ, ବୀରତ୍ବର ମାଟି । ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୂପ, ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ବିକଶିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଠନରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି ।" ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶା ହୃତପିଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ l
ଏହି ସମନ୍ବିତ ମେଳାରେ ବହୁ ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକର ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପୁସ୍ତକମେଳାରେ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପୁସ୍ତକର ଷ୍ଟଲମାନ ରହିଛି । ଏହି ମେଳା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ RDX ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା