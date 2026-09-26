4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି 50 ଘର, ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଘର ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଘର । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 26, 2026 at 7:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର । କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, କେଉଁଠି ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ଚାଷଜମି । ଗତ ୪ ଦିନର ବର୍ଷାରେ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ରୁ ୫୦ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ଘର ଭଙ୍ଗା ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ତେବେ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ।
ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିଳିବ ଘର
ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଘର ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ କରାଯିବ।
ସେପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ମକା ଚାଷ ଉପରେ । ଅନେକ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାରୁ ପାଣିରେ ମକା ପଚିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯିବ । ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଝରିଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତା ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସନ ଓ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ବର୍ଷାରେ କେବଳ ଘର ଓ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଯାତାୟାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୬ଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟାଜଳ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି; ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ: ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବଂଶଧାରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର