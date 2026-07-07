ଯାଜପୁର କାଣୀ ନଦୀରେ ପୁଣି 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ଚାଷଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ
ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ଲକର ମଲିକାପୁର, ଦୁଦୁରାଅଣ୍ଟା, ଶୁଶୁଆ, ମଙ୍ଗଳପୁର, କନିକାପଡା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : July 7, 2026 at 8:23 AM IST|
Updated : July 7, 2026 at 8:32 AM IST
ଯାଜପୁର: ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା କଣ୍ଟପଡା ନଦୀ ବନ୍ଧ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଶାଖା କାଣୀ ନଦୀର କଣ୍ଟପଡା ଠାରେ ୫୦ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘାଇଟି ନଦୀବନ୍ଧର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ଲକର ମଲିକାପୁର, ଦୁଦୁରାଅଣ୍ଟା, ଶୁଶୁଆ, ମଙ୍ଗଳପୁର, କନିକାପଡା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କିଛି ତଳି ଅଂଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଗତବର୍ଷ କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ବାରା ନଦୀକୂଳ ଧସିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ମଲ୍ଲିକାପୁର ଏବଂ ଦୁଦୁରାଅଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ।
ଗତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ସହ ଶାଖାନଦୀ କାଣୀ ନଦୀରେ 50 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ବୈତରଣୀ ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵବନ୍ଧର ମଲ୍ଲିକାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମୁସଲିମ ସାହି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ୧୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୨୫ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଵେଶ କରିଥିଲା।
ଗତକାଲି ଯାଜପୁରରେ ବୁଡିଥିଲା ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଚାଷଜମି ଓ ପଡିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସହରାଞ୍ଚଳର ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଢେଉ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଯୋଗୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିଛି । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 1225.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 193 ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଯାଜପୁର -130
ବିଂଝାରପୁର -190
ଦଶରଥପୁର-193
କୋରେଇ-183
ଦାନଗଦି-108
ସୁକିନ୍ଦା -71
ରସୁଲପୁର-126.1
ଧର୍ମଶାଳା -40.03
ବଡ଼ଚଣା -114 ବ୍ଲକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା; ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀକୂଳିଆବାସୀ, ଘାଇରେ ଭାସିଗଲେ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହାହାକାର: ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର-ଯାଜପୁର ଜଳବନ୍ଦୀ, ୭୬୫ ମିମି ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଜନଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର