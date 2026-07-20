ETV Bharat / state

ସମାଜସେବା ନାଁରେ ଠକୁଥିଲେ, 50 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମହାଠକ ଗିରଫ

ଶେଷଧର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତୁଥିଲା ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

50 crore fraud allegation against a fake social worker dupe people with a false identity
ଛଦ୍ମବେଶୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ନାମରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଲୁଟୁଥିଲେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ସମାଜସେବା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ ଠକେଇର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ଚାଲିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି । ଏଣ୍ଡୁଅର ରଙ୍ଗ ଭଳି ବଦଳାଉଥିଲେ ନିଜର ପରିଚୟ । ଏବେ ଠକାମୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ କଟକ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହାଠକକୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷଧର ପଣ୍ଡା । କଟକ ସମେତ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।



ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ ଚଲାଉ ଥିଲା ଠକେଇର ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ି ଶେଷଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଖେଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ।

ଛଦ୍ମବେଶୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ନାମରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଲୁଟୁଥିଲେ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରୁଥିଲେ ଠକେଇ:


ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଥିବା ଠକ ଏବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କବଜାରେ ରହିଛି । କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେ ଠକେଇ କରୁଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତୁଥିଲା । ପରେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଉଥିଲେ । ଆୟକର ପୈଠ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ଦେବାର କାହାକୁ ଜମି ଦେବା ନାଁରେ ତ ପୁଣି କାହାକୁ ଘର ଦେବା ନାଁରେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସମୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବି କହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଥିଲେ ।"

Sheshadhar Panda
ଶେଷଧର ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ପ୍ରଫେସର ପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଗତ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଶେଷଧର ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

Sheshadhar Panda
ଶେଷଧର ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)
ଠକାମିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିଲା:


ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ଶେଷଧର ଏଭଳି ଠକେଇର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର,ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ୭ଟି ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି ।

ସହଯୋଗ କରିବ ପୋଲିସ:
ଡିସିସି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶେଷଧର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକିଛି । ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଓ ଘର କିଣିନେଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି । ତେବେ ଟଙ୍କା ସହ ଜମି, ଘରର ମାଲିକାନା ରବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଇଡି ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସହାୟତା ନିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥାନାରେ ଆସି ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଠକେଇକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ, ୨୩୮ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍

ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ-ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର

ସିସୋର ଚିଟ୍‌ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MANGALABAG POLICE STATION KATAK
COMISSIONRATE POLICE ARRESTED FRAUD
FRAUD SOCIAL WORKER ARRESTED
୫୦ କୋଟି ଠକେଇ କଟକ
FAKE SOCIAL WORKER ARRESTED KATAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.