ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି 5 ଗିରଫ
ରାଜା ବଢ଼େଇ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶମ୍ଭୁ ସହଯୋଗରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 24, 2026 at 4:24 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୁଲିସ l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା କେସ ନମ୍ବର -16,Dt-22-04-2026, ରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 78, 79, 319(2) ଓ ଆଇଟି ଆଇନ୍ର ଧାରା 67, 67(A) ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କଙ୍କ ଠାରୁ 5ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଶାସନ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ବଢ଼େଇ (22), ଧମା ଥାନା ବରଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠ (32), ଜମନକିରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଫଲସାବାହାଲର ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ (27), ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶମ୍ଭୁପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ (29) ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଲର ଦୀପକ ମାହାର (25) ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜା ବଢ଼େଇ ପୀଡିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଥିଲା । ରାଜା ବଢ଼େଇ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା ଓ ଶମ୍ଭୁ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଘୁରି ବୁଲିଲା । ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁକରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନାନାପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।
ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡିଓ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଇରାଲ କରିବା ପରେ ଆଉ କିଛିଲୋକ ଦେଉଥିବା କୁତ୍ସିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଓ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା l
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭିଡିଓଟି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ପୀଡିତା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଯାହାର ମୋବାଇଲ୍ରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଫର୍ଓ୍ୱାର୍ଡ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନଚେତ୍ କେହି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପୋଲିସ l
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଗତ କିଛିବର୍ଷ ହେଲା, ଏଭଳି ବହୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନୀ କରାଯାଉଥିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି ଭିଡିଓ କରିବା ଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ତଥା ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜନ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର