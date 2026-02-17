ଆସିଲାନି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ; CBSE ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ 5 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ କାଶୀନଗର ସ୍ମାର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଫର୍ମ ପୁରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ସିବିଏସଇ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆସିନଥିଲା ।
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ସିବିଏସଇ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 5ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାଶୀନଗର ସ୍ଥିତ ସ୍ମାର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ।
ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ନଆସିବାରୁ ଦେଇ ପାରିଲେନି ପରୀକ୍ଷା
ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରି ନ ଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 4ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପିଲାମାନେ କାଶୀନଗର ସ୍ଥିତ ସ୍ମାର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ସେମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୁରଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ସିବିଏସଇ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆସି ନ ଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ର
ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର କେ. ଅଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ମା ଜ୍ୟୋତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳଯକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା । କେ. ଅଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ମା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତକାଲି ଯାଏଁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଆଧାର କାର୍ଡରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ' କେ. ଅଜୟଙ୍କ ମା ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ-ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡ.ମାୟାଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,'ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଆଫିଲେସନ ପାଇଛି । ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜଣାପ଼ଡିବ । ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏଠାକୁ ସେମାନେ ଟିଉସନ ଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ସ୍କୁଲର ଆଫିଲେଶନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଅଛି, ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ । ଯଦି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।'
କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାଶୀନଗର ସ୍ମାର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭିଯୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ । ଆମ ସ୍କୁଲ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଆଫିଲେସନ ପାଇଛି । ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିସି ଦେଇ ସାରିଛୁ । ତାର କପି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ଅଷ୍ଟମ ପରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି '
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ଼୍ଡି
