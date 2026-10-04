ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର: ଚୂଡ଼ା, ଇଟିଲି ଓ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଳି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଭୋକ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପଶୁ ସେବା
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଓ କଳିଙ୍ଗବିହାରରେ ଏପରି ନିଆରା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 4, 2026 at 5:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ନିର୍ବାକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ଗାଈ ଗୋରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଖାଇ ବୁଲାପଶୁ ଅକାଳରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ମରଣ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି । ସେହି ନୀରିହ ପଶୁଙ୍କ ଭୋକିଲା ପେଟ ଚିହ୍ନି କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶି ଏକ ନିଆରା 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଚୂଡ଼ା, ଇଟିଲି ଓ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଳି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ନୀରିହ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷପଣିଆର ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମିରେ ପଶୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ନ ରହୁ... ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଆରା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲରୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଓ କଳିଙ୍ଗବିହାରରେ ଏପରି ନିଆରା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।
୫ ଟଙ୍କାରେ ପଶୁସେବା:
ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛି ଏହି ଷ୍ଟଲ । ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଭଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ । ଏହା ସହ ଚୁଡ଼ା, ଦହି, ଗୁଡ଼ ଇଟିଲି ଓ ବିସ୍କୁଟ ଭଳି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ, ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁସେବା ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଛୋଟ ଏକ ଅବଦାନରେ ବି ଜଣେ ଭୋକିଲା ଜୀବକୁ ଆହାର ଦେଇପାରିବେ । ଏପରି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯଥା ଚାକିରିଆ, ଦିନମଜୁରିଆ ତଥା ପଶୁ ସେବକ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
200ରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ:
ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 200 ରୁ ଅଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବଢାଇ 1000ରୁ ଅଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଗୋସେବକ କ୍ରିଷ୍ଣା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ମିଳେ?
ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ନୀରିହ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ । ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିଯାଏ ଷ୍ଟଲ । ଏଥିରେ ଗରମାଗରମ ପୌଷ୍ଟିକ ଖେଚୁଡ଼ି, ବିସ୍କୁଟ, ଇଟିଲି, ଚୂଡ଼ା, କଦଳୀ, ଦହି, ଗୁଡ଼ ଆଦି ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ 200 ରୁ ଅଧିକ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଓ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ା ଦହି ଦିଆଯାଉଛି । ଫଳରେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଏହି ନୀରିହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପେଟପୁରା ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଜୀବ ସେବା କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।
ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ:
ଏହି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ହେଉ କି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା... ୫ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି ଓ ନୀରିହ ପଶୁଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଉ କେହି ନିଜ ହାତରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି ଏକ ନିଆରା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ । କାରଣ, ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ୫ ଟଙ୍କା କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଏହା ଜଣେ ନିରୀହ ଜୀବର ଭୋକ ଦୂର କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରଶ୍ମିତା ।
ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋ-ସେବକ କ୍ରିଷ୍ଣା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଛି, ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କରିଛୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁ ବିପଦଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ।"
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ:
ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲୋନୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଶୁ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଭାଗ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସହିତ କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ଜୀବଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଅତି ସହଜରେ ପଶୁସେବାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛି । ଏଠାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଣି କୁକୁର ହେଉ ବା ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛୁ । ~ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା
ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା:
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର
ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂଖଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା: ନୃତ୍ୟଠୁ ମଡେଲିଂ, ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପାରଙ୍ଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର