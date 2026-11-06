ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମାଲକାନଗିରି ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ, 5 ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ
Haryana Police Suspend: ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ।
Published : November 6, 2026 at 10:13 AM IST
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼/ମାଲକାନଗିରି: ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ହାସିଂର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବିନୋଦ କୁମାର । ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ପୋଲିସଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ତପୁନ ଦେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା ?
ମୂଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହାସିଂ ଏସପି ବିନୋଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦିନ CIA-1 ହାସିଂର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଢି ଠାରୁ ଭାଟୋଲ ରୋଡରୁ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 63 କିଲୋ 700 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିର ତପୁନ ଦେ ଓରଫ ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ତପୁନଙ୍କ ଗିରଫ ପାଇଁ CIA-1 ହାସିଂ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଏହି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତପୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ତପୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା:
ଏହାପରେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ତପୁନଙ୍କୁ ହାଜର କରିଥିଲା । କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 5ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଦିନ ନେଇ ହରିୟାଣା ଫେରିବା କଥା, ସେଦିନ ରାତି ହେବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଏକ ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତପୁନଙ୍କ ନେଇ ରହିଥିଲା । ତେବେ 26 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
5 ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ତେବେ ହାଂସି ଏସପି ବିନୋଦ କୁମାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, NHRC ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । 5 ପୋଲିସଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲେ -
- ASI ସମ୍ମତ
- PSI କପିଲ
- EHC ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର
- EHC ଅର୍ଜୁନ
- କନେଷ୍ଟବଳ ମୁକେଶ
ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।