ନନ୍ଦନକାନନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ; ଶୀତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ
ଡିସେମ୍ବରରେ ସରିବ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ୯୦ ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଅବଧି । ଏହାପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 18, 2026 at 5:16 PM IST
WINTER TREATMENT ORANGUTAN, ଭୁବନେଶ୍ବର : ନନ୍ଦନକାନନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ । ଶୀତ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ଖରାରେ ବସିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ । ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିୟରିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବରରେ ସରିବ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ୯୦ ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଅବଧି । ଏହାପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବଡ଼ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । CZA ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ରକ୍ତହୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଶାବକ । ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ପରେ ବଢ଼ିଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର । ପୂର୍ବରୁ ଶାବକମାନଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ୪ରୁ ୪.୨ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ୧୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ୫ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଏବେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏହି ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି । ଏଥିସହ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି, ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ସକ୍ରିୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ସେମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଉନ୍ନତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୫ଟି ଯାକ ଶାବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ମଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ଶାବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ବା ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଶାବକଙ୍କ ସକ୍ରିୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ଆଚରଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରିପାରନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଖାଉଛନ୍ତି-ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର