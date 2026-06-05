ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଛନ୍ତି 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କଲେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ଘରେ କାହାର ରୋଗୀଣା ପତ୍ନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 5, 2026 at 3:49 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଦିଓଳି ଦାନା ମିଳିବ, ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିବ । ଏତିକି ଦେଖିବା ଲାଗି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦୂର ଥାଇଲାଣ୍ଡ । ହେଲେ ସେଠି ଜୀବନର ମରଣର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ରାଜକନିକା ଓ ଆଳି ବ୍ଲକର 5ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମିଳିନି । ଏପଟେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା । ତା ଭିତରେ ପେଶି ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏମାନେ । ଘରେ କାହାର ରୋଗୀଣା ପତ୍ନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପ଼ଡା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଗୁଆଳି ଗାଁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଲିକ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଲାଗି ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ । ଘରେ ରୋଗୀଣା ସ୍ତ୍ରୀ କାଞ୍ଚନଲତା ତାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । କାଞ୍ଚନଙ୍କ ଦେହ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ପୂରା ଅସୁସ୍ଥ । ଟଙ୍କା ନ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଜେଜେ ମାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି
ସେହିପରି ପୋଇଝାରିଆ ଗାଁର ମନୋଜ ମଲିକଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ବୁଢ଼ା ବାପା-ମା ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ପତ୍ନୀ । କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପା କେବେ ଫେରିବେ ? ହେଲେ ମା' ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା' ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ । ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଲାଗି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିବାରୁ ମାଲିକ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ମନୋଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଗୋବାଙ୍ଗ ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ ଦାସ ଘରର ଏକ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବା ସହ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନେଇ ସେଠାରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପଠାଇ ଦେଲେ ଠିକାଦାର
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଠିକାଦାର ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କବିନ ବୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାନଭି ଭିନର ପ୍ଲାଇବୋଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏମାନେ ଏକବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ହେବ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।
ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଏହି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁନୟ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି, "କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ୯ ମାସ ଠିକ ଭାବେ ଦରମା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଚାରିମାସ ହେଲା ଦରମା ଦେଉ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ରାସନ ନାହିଁ । ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହୁଛୁ । କୈଳାଶ ମଳିକଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ସହ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି । ତାଙ୍କୁ ମାଲିକ ମେଡିକାଲ ନେଉନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ । ମନୋଜ ମଲିକଙ୍କ ଜେଜେ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗି ଯିବାକୁ କହିବାରୁ ମାଲିକ କହୁଛି, ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ସରିଯାଇଛି । ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଛାତ୍ର ପାସପୋର୍ଟ କରି ତୁମକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କାମକୁ ନ ଗଲେ ପୋଲିସକୁ ଧରାଇ ଦେବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛି" ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି l
ଏପରି ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଅସହାୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ତଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓମାନରେ ଫସିଛନ୍ତି ୪ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଶ୍ରମିକ, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରର ନିବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ: ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ