ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ ହେବ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନଏସି । ସେହିପରି ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ ହେବ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନଏସି । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସେହିପରି ୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ୫ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ହେବା ନେଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଏନଏସି । ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ ହେବ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନଏସି । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲଲହଡା, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ସିମୁଳିଆ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋହେଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିହିଡି ଓ ଧୂଷୁରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଲେପୁର, ବଡମ୍ବା ଓ ନରସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗନ୍ଦିଆଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଓ ପ୍ରାତପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନର୍ଲା ଓ ଜୟପାଟଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଙ୍ଗୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋରିଗୁମ୍ମା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେତନଟୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଡି, ଚିତ୍ରଡା, କପ୍ତିପଦା ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷମକଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ନୂଆ ଏନଏସି ହେବ ।

ସେହିପରି ୫ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ପୋଲସରା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଚୁଡାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟି ନୂଆ ଏନଏସି ଗଠନ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଜି (ସୋମବାର) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛି ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ର ଘୋଷଣା

16ଟି ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 16ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଛତ୍ରପୁର, ପୋଲସରା, କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ସାଲେପୁର, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ଗନ୍ଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶିପୁର, ଜୟପାଟଣା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଦି 16ଟି ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ର ଘୋଷଣା

ସେହିପରି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟି ନୂଆ ଏନଏସି ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏନଏସି ଗଠନ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଳଲହଡା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ବସ୍ତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ଚିତ୍ରଡା, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ତିହିଡି ଏବଂ ଧୁସୁରିରେ ଏନଏସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଲୋକଙ୍କ ଦାବି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନୂଆ ଏନଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

